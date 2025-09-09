Vídeo de mãe reunindo brinquedos do filho antes de ele ir para a faculdade viraliza
Benjamin publicou o momento no TikTok, e a cena foi comparada ao filme "Toy Story"
Um modelo americano de Chicago, nos Estados Unidos, Benjamin, publicou em seu perfil no TikTok um vídeo que emocionou quem o acompanha na rede social. Antes de o criador de conteúdo ir para a faculdade, a mãe dele reuniu todos os brinquedos da infância do jovem para que ele pudesse se despedir.
“Nós amamos você. Boa sorte na faculdade”, escreveu a mãe em folhas de papel. Além dos brinquedos, ela também reuniu fotos do filho em várias fases da vida.
@benio0829 one of the hardest goodbyes #college #emptynest #fyp ♬ original sound - prettynpinkedits
Nos comentários, a atitude da mãe emocionou internautas, e muitos compararam a homenagem ao filme "Toy Story", em que Andy, aos 17 anos, antes de ir para a faculdade, precisa arrumar o quarto e decidir o que brinquedos irão para o lixo e o que será guardado no sótão.
“É assim que Toy Story deveria ter acabado”, disse uma pessoa. “E agora eu vou chorar a noite toda”, escreveu outra. “Desafio: tente não chorar. Impossível”, afirmou um seguidor.
O vídeo de Benjamin foi publicado em agosto e já reúne mais de 76 milhões de visualizações.