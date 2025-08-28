Veja o horóscopo do dia para o signo de Virgem hoje (28/8)

A quinta-feira nos convida a mergulhar fundo. A Lua em Escorpião encontra tensões com Plutão e Vênus, trazendo à tona conversas delicadas, ciúmes, ressentimentos ou padrões escondidos que pedem luz. É fácil reagir no calor do momento — por isso, o melhor caminho é respirar antes de responder e observar o que realmente está por trás da emoção.



O sextil entre Sol e Lua suaviza o peso do dia, abrindo espaço para alquimia interior: a dor pode se transformar em clareza, e o conflito pode se tornar aprendizado. Nas entrelinhas, segredos e revelações podem surgir, mudando sua forma de enxergar pessoas e situações. Este é um dia de transformação sutil — preste atenção às pequenas chaves que se revelam.

Signo de Virgem hoje

Atenção redobrada às palavras: o que você disser pode ter impacto maior do que imagina. Leia e releia mensagens, contratos e combinados antes de fechar qualquer coisa. O Sol em seu signo te dá clareza para se expressar de forma precisa e construtiva.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.