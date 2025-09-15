Diário do Nordeste
Veja o horóscopo do dia para o signo de Virgem hoje (15/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Virgem por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Escrito por
Julianna Formiga
Zoeira
horóscopo de virgem
Legenda: Veja a previsão para o seu signo de virgem

A semana começa pedindo paciência, dedicação e perseverança. Estamos em fase minguante, com a energia de Gêmeos limpando e podando o que não faz mais sentido. É tempo de organizar, revisar, cortar excessos e abrir espaço para o novo ciclo que se inicia no dia 21. Mercúrio será o protagonista, então prepare-se para dias em que a comunicação, os aprendizados e as trocas terão grande importância. A palavra pode curar ou ferir, portanto use-a com consciência.

A Lua segue em Câncer nesta segunda-feira, sem formar aspectos: um convite à introspecção, ao cuidado com as emoções e à conexão com a casa e a família. É um bom dia para agir devagar, sentir mais, observar seus próprios ritmos e já começar a colocar em prática pequenos ajustes no cotidiano.

Signo de Virgem hoje

Mercúrio abre espaço para diálogos importantes. Você pode receber conselhos ou percepções que ajudam a clarear decisões. Cultive perseverança e valorize os detalhes.

 *Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo. 

