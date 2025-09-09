Diário do Nordeste
Veja o horóscopo do dia para o signo de Touro hoje (9/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Touro por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Escrito por
Julianna Formiga producaodiario@svm.com.br
Zoeira
horóscopo de touro
Legenda: Veja a previsão para o seu signo de touro

Hoje a Lua em Áries desperta nossa individualidade, nossa chama pessoal, nossa necessidade de afirmação. Mas ela não caminha sozinha: Marte, regente de Áries, segue em Libra, o signo do outro, do equilíbrio, dos relacionamentos. Esse contraste pode acender dilemas internos entre expressar o que sentimos ou reprimir para preservar a harmonia.

É tempo de perceber o corpo como espelho das emoções. Emoção vem de “movimento”: elas nascem, mudam, escorrem, transbordam. Uma manhã pode ser leve, a noite pode pesar. Tristeza, raiva, alegria, compaixão… todas são fluxos legítimos. Mas quando os sentimentos são reprimidos, eles se tornam posturas rígidas, sintomas físicos, tensões que adoecem.

Quantas vezes ouvimos que “meninos não choram” e que “meninas boazinhas não gritam”? Verdades impostas que nos ensinaram a negar a alma. Agora, sob a força da Lua Cheia em Peixes ainda reverberando, com Saturno retrógrado nesse signo, Nodo Norte também em Peixes e Júpiter em Câncer, somos chamados a juntar os fios: compreender para desmanchar, sentir para liberar.

Hoje, a chave está em reconhecer:
Onde você se cala para não ferir?
Onde você explode porque já não aguenta mais?
O que o seu corpo está tentando te contar?

Entre repressão e expressão, encontre a via da integração. Nem silenciar até adoecer, nem transbordar sem consciência. O convite do céu é honrar a sua verdade emocional, sem esquecer que todo encontro também envolve o outro. Respire. Sinta. Permita-se ser humano.

Signo de Touro hoje

O corpo fala alto: a Lua em Áries mostra tensões guardadas que pedem movimento. Marte em Libra pede ajustes nas rotinas e parcerias. Em Peixes, velhos sonhos coletivos mostram onde você se prende, enquanto Júpiter em Câncer ensina que a palavra acolhedora pode ser o fio de cura.

 *Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo. 

