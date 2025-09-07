Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Veja o horóscopo do dia para o signo de Touro hoje (7/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Touro por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Escrito por
Julianna Formiga producaodiario@svm.com.br
Zoeira
horóscopo de touro
Legenda: Veja a previsão para o seu signo de touro

O domingo começa com a Lua em Peixes se opondo a Mercúrio em Virgem. Já acordamos sentindo um atrito entre a mente racional, que quer organizar, e o coração sensível, que deseja apenas sentir. Às 15h08 (horário de Brasília), acontece o Eclipse Lunar Total em Peixes, um momento de grande intensidade, em que a energia da Lua Cheia transborda sem bordas, sem limites.
Esse eclipse marca o ápice do ciclo iniciado na Lua Nova em Virgem. É hora de concluir o que já estava no limite, soltar o que não cabe mais e reconhecer o que pede encerramento. O eixo ativado — Virgem e Peixes — nos lembra do equilíbrio entre trabalho e descanso, corpo e alma, rotina e espiritualidade. O desafio é parar de viver no automático, como um robô programado, e se reconectar com o seu lado mais humano, mais sensível, mais intuitivo e saudável.
Com Saturno retrógrado em Peixes, o compromisso é ainda maior: cuidar da nossa saúde emocional, mental e espiritual. O eclipse pode trazer cansaço, adoecimento ou emoções intensas, mas a mensagem não é agir — é revisar, refletir, descansar. É tempo de acolher o corpo, a alma e também os sonhos que precisam ser reorganizados. Quais deles valem a pena continuar? Quais precisam ser deixados para trás?
Dica do céu: não tente racionalizar demais. Deixe-se sentir. O eclipse é um convite à rendição — confiar que, ao soltar, o universo também faz a sua parte.

Signo de Touro hoje

Os laços de amizade e as redes que você participa podem ser testados. O eclipse mostra quais conexões já não nutrem sua alma. Foque nos grupos que trazem inspiração e apoio verdadeiro.

 *Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo. 

Assuntos Relacionados
Daniel, Roberta Miranda e Gustavo Mioto
Zoeira

Que horas começa o Viver Sertanejo, com Daniel, neste domingo (07/08)?

Programa recebe artistas de diferentes gerações do sertanejo

Redação
Há 1 hora
horóscopo de peixes
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Peixes hoje (7/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Peixes por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
Há 2 horas
horóscopo de touro
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Touro hoje (7/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Touro por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
Há 2 horas
horóscopo de virgem
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Virgem hoje (7/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Virgem por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
Há 2 horas
horóscopo de libra
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Libra hoje (7/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Libra por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
Há 2 horas
horóscopo de escorpião
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Escorpião hoje (7/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Escorpião por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
Há 2 horas
horóscopo de sagitário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Sagitário hoje (7/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Sagitário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
Há 2 horas
horóscopo de leão
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Leão hoje (7/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Leão por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
Há 2 horas
horóscopo de câncer
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Câncer hoje (7/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Câncer por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
Há 2 horas
horóscopo de gêmeos
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Gêmeos hoje (7/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Gêmeos por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
Há 2 horas
horóscopo de áries
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Áries hoje (7/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Áries por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
Há 2 horas
horóscopo de aquário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Aquário hoje (7/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Aquário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
Há 2 horas
horóscopo de capricórnio
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Capricórnio hoje (7/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Capricórnio por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
Há 2 horas
Padre Marcelo Rossi em meio a celebração de missa aos domingos
Zoeira

Que horas começa a 'Santa Missa com Padre Marcelo' na Globo? Veja horário deste domingo (07/09)

A celebração eucarística é transmitida para todo o Brasil

Redação
06 de Setembro de 2025
Virginia com vestido florido no palco do 'Sabadou com Virginia'
Zoeira

Qual o horário do Sabadou com Virgínia hoje (06/09)?

Programa vai ao ar logo após o "Bake off Brasil - Mão na Massa"

Redação
06 de Setembro de 2025
Foto do influenciador Gato Preto
Zoeira

Gato Preto gastou R$ 7 mil em bebidas alcoólicas antes de acidente de carro

Influenciador avançou sinal vermelho, colidiu com outro carro e abandonou local do acidente

Redação
06 de Setembro de 2025
Participantes do Dança dos Famosos
Zoeira

Que horas começa a Dança dos Famosos neste domingo (07/09)?

Quadro faz parte do Domingão com Huck

Redação
06 de Setembro de 2025
foto de Marcos Mion, Sergio Reis e Renato Teixeira no palco do Caldeirão com Mion, da Tv Globo
Zoeira

Saiba que horas começa o Caldeirão com Mion hoje 06/09

Programa recebe Renato Teixeira com muita música e emoção

Redação
06 de Setembro de 2025
Cena de um homem e uma mulher sorrindo em ambiente urbano, esplêndido momento de interação social
Zoeira

Sessão de Sábado hoje: veja qual filme a TV Globo exibe neste sábado (6)

Filme será exibido após “História de Amor - Edição Especial”, às 14h40

A. Seraphim
06 de Setembro de 2025
Modelo brasileiro Yago Luiz, encontrado morto na Grécia, será velado em SP neste domingo (7)
Zoeira

Modelo brasileiro Yago Luiz, encontrado morto na Grécia, será velado em SP neste domingo (7)

Jovem de 25 anos morreu na piscina de hotel de luxo em Mykonos

Redação
06 de Setembro de 2025