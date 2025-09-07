Veja o horóscopo do dia para o signo de Touro hoje (7/9)

O domingo começa com a Lua em Peixes se opondo a Mercúrio em Virgem. Já acordamos sentindo um atrito entre a mente racional, que quer organizar, e o coração sensível, que deseja apenas sentir. Às 15h08 (horário de Brasília), acontece o Eclipse Lunar Total em Peixes, um momento de grande intensidade, em que a energia da Lua Cheia transborda sem bordas, sem limites.

Esse eclipse marca o ápice do ciclo iniciado na Lua Nova em Virgem. É hora de concluir o que já estava no limite, soltar o que não cabe mais e reconhecer o que pede encerramento. O eixo ativado — Virgem e Peixes — nos lembra do equilíbrio entre trabalho e descanso, corpo e alma, rotina e espiritualidade. O desafio é parar de viver no automático, como um robô programado, e se reconectar com o seu lado mais humano, mais sensível, mais intuitivo e saudável.

Com Saturno retrógrado em Peixes, o compromisso é ainda maior: cuidar da nossa saúde emocional, mental e espiritual. O eclipse pode trazer cansaço, adoecimento ou emoções intensas, mas a mensagem não é agir — é revisar, refletir, descansar. É tempo de acolher o corpo, a alma e também os sonhos que precisam ser reorganizados. Quais deles valem a pena continuar? Quais precisam ser deixados para trás?

Dica do céu: não tente racionalizar demais. Deixe-se sentir. O eclipse é um convite à rendição — confiar que, ao soltar, o universo também faz a sua parte.

Signo de Touro hoje

Os laços de amizade e as redes que você participa podem ser testados. O eclipse mostra quais conexões já não nutrem sua alma. Foque nos grupos que trazem inspiração e apoio verdadeiro.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.