Veja o horóscopo do dia para o signo de Touro hoje (3/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Touro por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga producaodiario@svm.com.br
O céu da madrugada traz um choque de ideias: Mercúrio em Virgem em quadratura com Urano em Gêmeos agita os pensamentos, acelera a mente e pede abertura para o inesperado. É como se o universo desse um curto-circuito no automático para lembrarmos que nenhuma rotina deve se transformar em prisão. Ao mesmo tempo, a Lua em Capricórnio pede maturidade emocional e foco prático. O desafio do dia é equilibrar disciplina e flexibilidade, tradição e inovação, o velho e o novo.

Signo de Touro hoje

Velhos padrões de segurança podem ser sacudidos. É dia de testar novos caminhos, mesmo que pequenos. No fundo, sua estabilidade cresce quando você se permite mudar.

 *Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo. 

