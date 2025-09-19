Diário do Nordeste
Veja o horóscopo do dia para o signo de Touro hoje (19/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Touro por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga producaodiario@svm.com.br
A madrugada de sexta já começa movimentada: Mercúrio em trígono com Urano abre portais de ideias, insights e novas conexões, revelando soluções simples e criativas para velhas questões. Logo em seguida, a Lua em trígono com Quíron suaviza dores antigas e mostra que a cura pode vir de onde menos se espera. Mercúrio ainda faz trígono com Plutão, aprofundando diálogos e trazendo clareza sobre verdades que estavam escondidas. É como se a mente encontrasse o remédio certo para cada dor.

O amanhecer traz mais fluidez: a Lua em sextil com Marte (5h39) desperta coragem tranquila, energia para agir sem pressa, mas com foco. Pouco depois, Lua e Vênus se encontram em conjunção (9h21), trazendo beleza, afeto e prazer no detalhe. E, em seguida, os dois ingressam em Virgem (Lua às 9h23, Vênus às 9h39), marcando o início de um ciclo de purificação e limpeza. É tempo de cortar excessos, organizar a rotina, silenciar ruídos e eliminar informações, vínculos ou hábitos que intoxicam.

A energia do dia nos leva a perceber que a verdadeira cura é simples: vem do corte do que não faz sentido, do gesto de ordem que devolve leveza, da coragem de dizer não ao que não alimenta mais. Sexta é dia de desintoxicação mental e emocional, preparando o terreno para a Lua Nova em Virgem — que trará recomeços mais alinhados e férteis.

Signo de Touro hoje

A cura chega pelos vínculos que têm verdade. O céu pede cortes no excesso de conforto e hábitos que pesam. Relações simples e sinceras trazem prazer. O detalhe, o cuidado e o afeto são seu grande remédio hoje.

 *Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo. 

