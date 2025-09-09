Veja o horóscopo do dia para o signo de Sagitário hoje (9/9)

Hoje a Lua em Áries desperta nossa individualidade, nossa chama pessoal, nossa necessidade de afirmação. Mas ela não caminha sozinha: Marte, regente de Áries, segue em Libra, o signo do outro, do equilíbrio, dos relacionamentos. Esse contraste pode acender dilemas internos entre expressar o que sentimos ou reprimir para preservar a harmonia.



É tempo de perceber o corpo como espelho das emoções. Emoção vem de “movimento”: elas nascem, mudam, escorrem, transbordam. Uma manhã pode ser leve, a noite pode pesar. Tristeza, raiva, alegria, compaixão… todas são fluxos legítimos. Mas quando os sentimentos são reprimidos, eles se tornam posturas rígidas, sintomas físicos, tensões que adoecem.



Quantas vezes ouvimos que “meninos não choram” e que “meninas boazinhas não gritam”? Verdades impostas que nos ensinaram a negar a alma. Agora, sob a força da Lua Cheia em Peixes ainda reverberando, com Saturno retrógrado nesse signo, Nodo Norte também em Peixes e Júpiter em Câncer, somos chamados a juntar os fios: compreender para desmanchar, sentir para liberar.



Hoje, a chave está em reconhecer:

Onde você se cala para não ferir?

Onde você explode porque já não aguenta mais?

O que o seu corpo está tentando te contar?



Entre repressão e expressão, encontre a via da integração. Nem silenciar até adoecer, nem transbordar sem consciência. O convite do céu é honrar a sua verdade emocional, sem esquecer que todo encontro também envolve o outro. Respire. Sinta. Permita-se ser humano.

Signo de Sagitário hoje

A Lua em Áries desperta paixão criativa, mas Marte em Libra desafia a manter o equilíbrio nas amizades. Saturno em Peixes mostra responsabilidades familiares que pedem atenção. Júpiter em Câncer amplia vínculos íntimos e ensina que confiar no outro pode ser mais libertador do que caminhar sozinho.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.