Veja o horóscopo do dia para o signo de Sagitário hoje (20/8)

A quarta amanhece delicada e profunda, sob a Lua em Câncer, em harmonia com os Nodos Lunares. Esse aspecto abre espaço para um desejo maior de conexão espiritual, para libertar vícios e, principalmente, para curar a falta de atenção que às vezes temos com quem está ao nosso lado. É um chamado para voltar o olhar ao essencial: presença, cuidado e vínculo.



No decorrer do dia, a Lua encontra Vênus, num encontro fértil e amoroso. Esse é um aspecto potente para nutrir relações, criar beleza e se abrir a trocas que aquecem o coração. Pode ser um bom momento para gestar ideias, projetos ou até simplesmente desfrutar de mais prazer e afeto na vida.



À noite, a Lua chega em Leão e conversa em sextil com Saturno e Netuno. Há uma força inspiradora no ar, como se sinais sutis pudessem mostrar novos caminhos. Pode surgir algo inesperado — um convite, uma intuição, um gesto de alguém — que tem valor especial se você souber observar. Fique atento: a vida pode estar lhe enviando recados bonitos para compartilhar e expandir.



Dica prática do dia: cuide dos detalhes da sua rotina, mas não deixe de abrir espaço para o inesperado. Permita que o espiritual e o sensível guiem seus passos.

Signo de Sagitário hoje

É um momento para intimidade, cura e trocas profundas. Você pode sentir necessidade de se abrir mais emocionalmente, ou perceber que alguém se aproxima com carinho verdadeiro. Entregue-se a vínculos que nutrem sua alma.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.