Veja o horóscopo do dia para o signo de Sagitário hoje (17/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Sagitário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Escrito por
Julianna Formiga producaodiario@svm.com.br
Zoeira
horóscopo de sagitário
Legenda: Veja a previsão para o seu signo de sagitário

A quarta chega com um ar de amadurecimento. Depois de tantas águas turbulentas nos últimos dias, já não cabe mais permanecer no drama ou na birra. A vida está chamando para crescer. A Lua entra em Leão, mas antes ela interage com Saturno, trazendo estrutura e firmeza emocional: você pode sentir menos vontade de desabafar e mais necessidade de sustentar em silêncio a própria força.
Logo cedo, a Lua conversa com Urano sacudindo a sua rotina. Pode ser que você acorde mais cedo, cheio de energia, ideias e movimentos inesperados. Ao longo do dia, Mercúrio em Virgem se opõe a Saturno em Peixes. Esse aspecto lembra que não adianta ser apenas prático, racional e produtivo; é preciso dar espaço também para o seu lado sensível, espiritual e humano.
A vida exige paciência: o trabalho pode ser árduo, as respostas podem demorar, mas você está na travessia. Respire, segure firme e siga confiando no caminho que está se desenhando.

Signo de Sagitário hoje

O céu abre espaço para ampliar horizontes, mas com responsabilidade. A Lua em Leão traz entusiasmo e coragem, mas Saturno pede que você organize seus sonhos. O início do dia pode trazer ideias inesperadas de futuro.

 *Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo. 

