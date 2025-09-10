Veja o horóscopo do dia para o signo de Sagitário hoje (10/9)

Hoje o céu te convida a encarar de frente os ciclos inevitáveis. É como se o destino estivesse girando engrenagens invisíveis para realinhar o que já não fazia mais sentido e abrir novas possibilidades. O chamado é: não fique parado esperando que as coisas mudem sozinhas. Atue. Reerga-se.

De manhã a Lua em Áries se opõe a Marte — e isso pode trazer aquela urgência de resolver tudo de uma vez. Ansiedade, agitação e até pequenos imprevistos podem aparecer logo cedo. Pode ser que a madrugada tenha sido um pouco agitada. Respire antes de agir. Não se deixe levar pela pressa de resultados imediatos.

O Sol em Virgem se une ao Nodo Sul e se opõe ao Nodo Norte, reacendendo histórias do passado que ainda pedem ajuste. O convite é para reconhecer o que já cumpriu seu papel e liberar espaço para o que realmente pode florescer daqui pra frente.

Às 17h a Lua se aconchega em Touro e, mais tarde, faz quadratura com Plutão. As emoções ganham peso. O coração pode se sentir pressionado — seja por perdas, rompimentos ou por aquela sensação de que algo precisa morrer para que outro ciclo se inicie. É sensível, mas também transformador.

A quarta-feira te convida a refletir: “Por que estou me permitindo viver situações que só drenam minha energia?” A vida é cíclica, e cada encerramento é também uma oportunidade de reconstrução.

Dica: cultive calma, priorize o que te nutre e não tenha medo de desapegar. O que parece perda pode ser apenas o espaço necessário para um novo início.

Signo de Sagitário hoje

Você pode sentir que perdeu o controle de algo. Use esse incômodo como impulso para olhar de novas perspectivas. Nem sempre é sobre ter respostas, mas sobre se abrir ao aprendizado.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.