Veja o horóscopo do dia para o signo de Peixes hoje (6/9)

O sábado já amanhece com uma energia diferente: Urano inicia seu movimento retrógrado em Gêmeos, e esse é um chamado para revisitarmos a forma como pensamos, nos comunicamos e lidamos com a velocidade dos dias atuais. Urano é o planeta das mudanças inesperadas, da rebeldia e das inovações. Quando está retrógrado, ele não deixa de agir — apenas volta sua força para dentro. É como se dissesse: “Antes de revolucionar o mundo, revolucione sua própria mente.” Esse trânsito vai até 3 de fevereiro de 2026, trazendo tempo suficiente para reavaliarmos padrões mentais, a maneira como usamos a tecnologia, as redes sociais, a Inteligência artificial e até as conexões que estabelecemos.

Enquanto isso, a Lua ainda em Aquário faz um sextil com Quíron, favorecendo movimentos de cura e libertação de velhas feridas emocionais. Mas, no período da tarde, a Lua ingressa em Peixes e se aproxima da sua fase cheia, que será no domingo, dia 7. Isso significa que já estamos entrando no clímax emocional da lunação — tudo fica mais intenso, mais profundo, mais à flor da pele.

E como se não bastasse, essa Lua em Peixes entra em quadratura com Urano retrógrado em Gêmeos. A tensão se manifesta como um choque entre o desejo de mergulhar na sensibilidade e o impulso de quebrar padrões de uma vez. A energia é elétrica, instável, mas também libertadora. Pode surgir ansiedade, agitação ou mudanças repentinas de humor. Mas lembre-se: cada desconforto traz em si uma faísca de transformação.

Dica para hoje: permita-se sentir, mas também acolha os rompimentos internos. Se algo sair do controle, veja como oportunidade de libertação. A Lua já se prepara para iluminar o que precisa ser revelado — e amanhã, com a Lua Cheia, essa revelação pode vir com força total.

Signo de Peixes hoje

Com a Lua em seu signo, o sábado traz emoção à flor da pele e uma forte sensação de que algo está prestes a transbordar. O contato tenso com Urano pede atenção à mente: evite se perder em excesso de estímulos. O dia prepara você para a revelação e clareza que a Lua Cheia trará amanhã.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.