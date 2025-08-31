Diário do Nordeste
Veja o horóscopo do dia para o signo de Peixes hoje (31/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Peixes por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

O domingo chega com a Lua Crescente em Sagitário. Depois de dias mergulhados na energia virginiana — semeando hábitos, aprendendo sobre humildade, servindo, revisando métodos e lapidando detalhes — agora a vida pede expansão. Não basta mais olhar para o grão de feijão, é hora de levantar os olhos para o horizonte e arregaçar as mangas.

Virgem nos ensinou a escolher bem as sementes, a limpar coração e mente, a curar feridas antigas. Agora, Sagitário pede coragem: somos arqueiros e peregrinos, caminhando com fé em busca de novos alvos. Essa Lua faz um trígono de fogo com Vênus em Leão e um sextil com Marte, trazendo entusiasmo, confiança, movimento e o calor de acreditar na jornada. É tempo de parar de brigar com a vida, confiar nos caminhos e expandir os detalhes que você já enxergou.

A semana que se inicia trará ajustes, alinhamentos e inícios. É uma energia de justiça, crescimento e liberdade emocional. Pergunte-se: qual parte sua ainda rema contra a maré? Reflita sobre isso e se liberte.

Dica prática: vá a um lugar onde nunca esteve, converse com um desconhecido, troque mensagens, busque conhecimento, se observe. Diga “não, obrigado(a)” ao que não combina com você. Valorize quem te eleva. Experimente começar seu trabalho uma hora mais cedo, ou ficar uma hora a mais no que você ama. Foque no essencial. Essa semana vai te mostrar como fazer o que você realmente quer fazer.

Signo de Peixes hoje

Sua carreira e propósito ganham expansão. A Lua Crescente em Sagitário te lembra que você é capaz de ir além dos limites conhecidos. Vênus traz criatividade e brilho, Marte te dá coragem para assumir novas responsabilidades. É hora de crescer, acreditar no seu valor e parar de remar contra a maré.

 *Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo. 

