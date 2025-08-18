Veja o horóscopo do dia para o signo de Peixes hoje (18/8)

A semana começa com uma atmosfera suave, mas cheia de sinais a serem lidos. A Lua abre a segunda em Gêmeos, conectando-se a Mercúrio, seu regente, que dança em harmonia com Marte. Isso traz uma clareza rara: as emoções ganham palavras, a intuição se traduz em ideias, e você se percebe mais aberto a captar mensagens que chegam de fora — e também da sua própria alma.



O dia carrega um tom de aprendizado interno. A Lua em Gêmeos forma sextil com o Sol e com Quíron, um convite a olhar para feridas antigas com mais compreensão. É um momento fértil para perceber o que dói, mas também os caminhos de cura e amadurecimento que já se abrem diante de você.



Às 16h, a Lua muda de cenário e chega a Câncer, sua casa natural. Esse movimento traz sensibilidade, memórias e um mergulho no afeto. Mas nem tudo será tão doce: a Lua tensiona Júpiter e Vênus, lembrando que ainda estamos em fase minguante. Essa combinação pede leveza — não carregue dramas desnecessários, não alimente expectativas pesadas. Solte o que já cumpriu o seu papel.



Conselho do dia: use a primeira parte da segunda-feira para ouvir, aprender e reorganizar internamente o que precisa de atenção. À tarde, quando as águas ficarem mais agitadas, escolha maturidade no lugar de peso. Amadurecer é também saber o que deixar para trás.

Signo de Peixes hoje

O dia começa com a Lua em Gêmeos trazendo clareza em assuntos ligados à família, lar e emoções do passado. À tarde, quando a Lua entra em Câncer, sua área da criatividade e dos afetos é ativada, mas pode haver tensões em relações amorosas. Use maturidade: solte dramas e escolha apenas o que faz o coração florescer.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.