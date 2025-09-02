Veja o horóscopo do dia para o signo de Libra hoje (2/9)

O céu de terça-feira traz um convite poderoso: alinhar a mente ao corpo, unir raciocínio afiado e pés firmes no chão. Às 10h23, Mercúrio entra em Virgem, seu domicílio, onde encontra conforto e força. Nesse território, a mente se torna mais lúcida, prática e crítica, capaz de separar o que é útil do que apenas ocupa espaço. É como abrir uma gaveta esquecida, retirar o excesso e deixar apenas aquilo que realmente serve ao seu caminho. Esse trânsito é um chamado para revisar pendências, colocar ordem em papéis, rotinas e até pensamentos que estavam dispersos.



Ao mesmo tempo, a Lua Crescente em Capricórnio reforça a necessidade de disciplina, paciência e visão de longo prazo. A energia pede que não apenas sonhemos com o futuro, mas que demos passos firmes em sua direção, mesmo que pequenos. É como construir uma escada, degrau por degrau, com consciência de que cada gesto, cada atitude consistente, é um tijolo colocado no alicerce do seu destino.



É um dia perfeito para traçar metas, organizar a rotina e transformar ideias em ação. O universo sopra clareza e maturidade: aquilo que você planejar agora pode florescer de forma sólida e consistente. Por isso, escolha bem seus pensamentos, palavras e atitudes — eles são as sementes que, com o tempo, se tornarão os frutos que você vai colher.

Signo de Libra hoje

O silêncio se torna seu aliado. Mercúrio em Virgem pede que você observe mais do que fale, percebendo padrões que precisam ser dissolvidos. Experimente reservar 10 minutos antes de dormir para escrever seus pensamentos e aliviar a mente.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.