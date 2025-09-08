Diário do Nordeste
Veja o horóscopo do dia para o signo de Leão hoje (8/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Leão por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga producaodiario@svm.com.br
Ainda estamos sob a intensidade do eclipse de ontem — uma energia que cutuca fundo e pede transformações. Hoje a Lua ingressa em Áries, trazendo um clarão de coragem e movimento, como se a vida dissesse: “é hora de agir!”. Esse fogo ariano ilumina as áreas da nossa vida onde temos fugido, ignorado ou deixado para depois.

Se você sente que tem dado o seu melhor e mesmo assim não vê resultados, talvez seja porque continua insistindo em caminhos que já não fazem sentido. O céu pergunta: o que você tem evitado encarar? Quais sentimentos difíceis você anda varrendo para debaixo do tapete? A oposição da Lua em Áries com Marte em Libra escancara esses pontos de tensão: entre querer resolver sozinho e precisar olhar para o outro; entre agir por impulso e refletir sobre as consequências.

Não é mais hora de fugir. É tempo de coragem para encarar os desconfortos e começar a transformar o que realmente precisa ser transformado.

Signo de Leão hoje

Sua fé e suas crenças estão sendo testadas. Pode ser que você precise rever ideias que não fazem mais sentido para o seu crescimento. A Lua em Áries lembra que coragem também é mudar de rota e se abrir para novas experiências.

 *Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo. 

