Veja o horóscopo do dia para o signo de Leão hoje (1/9)

A semana começa com um sopro de esperança: a Lua crescente em Sagitário abre janelas para horizontes mais largos e nos lembra de que é possível atravessar as muralhas internas que construímos. Há uma sensação de que, por mais que os desafios ainda estejam ali, tudo começa a clarear, como se a vida fosse se reorganizando em silêncio.



Ao mesmo tempo, Saturno retorna a Peixes e nos chama para revisitar as lições que ainda precisam ser amadurecidas. De setembro a fevereiro, viveremos os últimos meses desse trânsito até 2052 — um verdadeiro rito de passagem. É um tempo de maturidade emocional, de aprender a colocar limites onde a energia se esgota e de cuidar da forma como lidamos com os próprios sentimentos. É também o convite para estruturar a espiritualidade de modo simples e consistente, através de práticas que sustentem sua conexão interior, sem se perder em ilusões ou fugas.



Nesse processo, a vida nos pede empatia consciente: ajudar sem se anular, estender a mão sem carregar o peso do sacrifício. E, sobretudo, nos convida a transformar sensibilidade e criatividade em algo palpável, concreto, que possa ganhar forma no mundo real. Tudo o que nasce da inspiração pode se tornar ferramenta, obra ou gesto de cura — desde que você se permita cultivar essa maturidade.



Portanto, nesta segunda-feira, respire fundo, olhe além do que parece difícil e confie que as peças estão se encaixando. Crescer não é abandonar o sensível, mas dar-lhe estrutura para florescer.

Signo de Leão hoje

Sua criatividade floresce, mas não basta só sonhar: é preciso dar forma ao que inspira. Saturno em Peixes pede que sua sensibilidade se torne obra palpável. A Lua crescente em Sagitário abre espaço para ousar mais, sem medo de mostrar ao mundo a autenticidade do seu coração.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.