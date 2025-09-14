Diário do Nordeste
Veja o horóscopo do dia para o signo de Leão hoje (14/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Leão por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga producaodiario@svm.com.br
horóscopo de leão
Legenda: Veja a previsão para o seu signo de leão

O domingo chega carregado de aspectos tensos e reflexivos. A Lua em Gêmeos forma quadratura com os nodos lunares, com Mercúrio e com Saturno. Além disso, ela inicia sua fase minguante, ou seja, estamos finalizando a lunação virginiana — momento em que um ciclo chega ao fim e somos convidados a recolher, encerrar e elaborar o que foi vivido. É como se os últimos dias tivessem trazido uma avalanche de informações, sinais e verdades, e agora você precisa decidir: o que fazer com isso?
Mesmo numa Lua Minguante, os acontecimentos continuam a nos atravessar, principalmente porque ainda estamos sob os desdobramentos do eclipse. Tudo que se apresenta neste domingo traz oportunidades de amadurecimento, ajustes de rota e convites para caminhar mais perto da sua missão. Se você ainda não está trilhando um processo de desenvolvimento pessoal, a vida começa a lhe convocar. Ao final do dia, a Lua ingressa em Câncer, trazendo acolhimento após tanta turbulência mental.

Signo de Leão hoje

Amizades, grupos e projetos coletivos podem gerar tensão. Talvez você perceba que certos vínculos não acompanham mais seu ritmo de evolução. Este domingo é ideal para avaliar quem caminha ao seu lado e quem não ressoa mais.

 *Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo. 

