Veja o horóscopo do dia para o signo de Leão hoje (11/9)

A quinta chega com um convite poderoso de ajustes e clareza. Mercúrio em Virgem se encontra com o Nodo Sul e encara o Nodo Norte em Peixes. Isso significa que o céu está pedindo para você olhar de frente para os padrões mentais que já não fazem sentido e abrir espaço para novas formas de pensar e agir.



Talvez hoje alguma situação mostre claramente o que você precisa mudar. É como se o universo entregasse as pistas de bandeja: um detalhe numa conversa, uma memória que retorna, ou até um desconforto repetitivo. Tudo está sinalizando os caminhos que podem ser seguidos daqui em diante.



É um dia para observar com atenção: O que você pensa repetidamente? Esses pensamentos têm guiado suas ações ou apenas alimentado preocupações? Quais caminhos você não deseja mais percorrer?



Permita-se cortar um fio antigo, quebrar um paradigma e girar a roda para outro lado. Sinto que mudanças se aproximam, são mudanças inevitáveis que trazem movimento e novas possibilidades.



A prática para hoje: Perceba seus pensamentos dominantes. Questione se eles realmente servem ao seu crescimento. Escolha um pequeno ajuste prático para mudar o rumo — pode ser uma decisão diferente, um hábito que começa ou um padrão que se encerra.



Quinta-feira é um portal de percepção. Aproveite para se alinhar com os sinais que a vida coloca no seu caminho.

Signo de Leão hoje

Talvez você perceba que está se agarrando a ideias antigas sobre reconhecimento e poder. O chamado é para enxergar que a verdadeira liderança nasce da compaixão e da sensibilidade. Ajuste a forma como se expressa ao mundo.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.