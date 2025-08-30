Veja o horóscopo do dia para o signo de Gêmeos hoje (30/8)

O último sábado de agosto chega com a Lua de flecha em punho entrando em Sagitário. É uma Lua que cresce, busca expandir, apontar para um alvo mais alto. No céu, ela faz um trígono inspirador com Saturno e Netuno: disciplina e sensibilidade se unem, como se a vida quisesse te dar uma mão, uma resposta, um sopro de fé.



Esse é um dia que pode trazer clareza e libertação. A semana inteira foi sobre soltar pesos, abrir espaço, buscar liberdade emocional. Agora, o sábado pode ser a virada de chave: uma ajuda inesperada, um insight poderoso ou simplesmente uma força extra brotando dentro de você. Pode ser que você já esteja cansado, mas esse cansaço não apaga a luz da sua esperança.



Mantra do dia:

“Eu confio na força do invisível que me guia.”



Repita essa frase se precisar de coragem. Hoje o céu pede confiança, otimismo e fé. É como se a flecha da Lua em Sagitário lembrasse que, mesmo sem enxergar o alvo claramente, é preciso acreditar no voo.



Prepare-se: amanhã a Lua atinge o seu ponto crescente em Sagitário. Mas já neste sábado você pode sentir essa injeção de ânimo, essa sensação de que o caminho está aberto para crescer, expandir e se libertar.

Signo de Gêmeos hoje

As relações estão em foco, pedindo liberdade, mas também maturidade. O céu favorece parcerias que te impulsionam para além da rotina. Confie que há pessoas ao seu lado que podem ser verdadeiros guias, trazendo insights ou até aquela força extra que faltava.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.