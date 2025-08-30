Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Veja o horóscopo do dia para o signo de Gêmeos hoje (30/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Gêmeos por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Escrito por
Julianna Formiga producaodiario@svm.com.br
Zoeira
horóscopo de gêmeos
Legenda: Veja a previsão para o seu signo de gêmeos

O último sábado de agosto chega com a Lua de flecha em punho entrando em Sagitário. É uma Lua que cresce, busca expandir, apontar para um alvo mais alto. No céu, ela faz um trígono inspirador com Saturno e Netuno: disciplina e sensibilidade se unem, como se a vida quisesse te dar uma mão, uma resposta, um sopro de fé.

Esse é um dia que pode trazer clareza e libertação. A semana inteira foi sobre soltar pesos, abrir espaço, buscar liberdade emocional. Agora, o sábado pode ser a virada de chave: uma ajuda inesperada, um insight poderoso ou simplesmente uma força extra brotando dentro de você. Pode ser que você já esteja cansado, mas esse cansaço não apaga a luz da sua esperança.

Mantra do dia:
“Eu confio na força do invisível que me guia.”

Repita essa frase se precisar de coragem. Hoje o céu pede confiança, otimismo e fé. É como se a flecha da Lua em Sagitário lembrasse que, mesmo sem enxergar o alvo claramente, é preciso acreditar no voo.

Prepare-se: amanhã a Lua atinge o seu ponto crescente em Sagitário. Mas já neste sábado você pode sentir essa injeção de ânimo, essa sensação de que o caminho está aberto para crescer, expandir e se libertar.

Signo de Gêmeos hoje

As relações estão em foco, pedindo liberdade, mas também maturidade. O céu favorece parcerias que te impulsionam para além da rotina. Confie que há pessoas ao seu lado que podem ser verdadeiros guias, trazendo insights ou até aquela força extra que faltava.

 *Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo. 

Assuntos Relacionados
foto dos apresentadores do 'É de Casa' Maria Beltrão, Thiago Oliveira, Rita Batista e Talitha Morete
Zoeira

Que horário começa o programa 'É de Casa' neste sábado 30/08?

O ator Antonio Calloni é um dos convidados do programa de variedades

Redação
Há 39 minutos
horóscopo de libra
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Libra hoje (30/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Libra por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
Há 1 hora
horóscopo de leão
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Leão hoje (30/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Leão por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
Há 1 hora
horóscopo de touro
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Touro hoje (30/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Touro por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
Há 1 hora
horóscopo de peixes
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Peixes hoje (30/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Peixes por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
Há 1 hora
horóscopo de sagitário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Sagitário hoje (30/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Sagitário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
Há 1 hora
horóscopo de câncer
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Câncer hoje (30/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Câncer por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
Há 1 hora
horóscopo de virgem
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Virgem hoje (30/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Virgem por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
Há 1 hora
horóscopo de áries
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Áries hoje (30/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Áries por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
Há 1 hora
horóscopo de escorpião
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Escorpião hoje (30/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Escorpião por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
Há 1 hora
horóscopo de gêmeos
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Gêmeos hoje (30/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Gêmeos por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
Há 1 hora
horóscopo de capricórnio
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Capricórnio hoje (30/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Capricórnio por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
Há 1 hora
horóscopo de aquário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Aquário hoje (30/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Aquário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
Há 1 hora
Foto de capa do álbum Man's best friend, de Sabrina Carpenter
Zoeira

Confirmada no Lollapalooza Brasil, Sabrina Carpenter lança álbum 'Man's best friend'; veja detalhes

Com letras explícitas e definido pelos fãs como um trabalho divertido, ácido e sensual, álbum tem sido bem recebido pelo público

Redação
29 de Agosto de 2025
Foto de Karol Cavalcante e David Luiz
Zoeira

Ex-affair de David Luiz, cearense Karol Cavalvante consegue medida protetiva contra o jogador

A jovem acusa o atleta de ameaçá-la de morte e tentar suborná-la com R$ 100 mil

Redação
29 de Agosto de 2025
Ricky Vallen traz 'A Voz Mutante' a Fortaleza e comenta realitys musicais da TV
Zoeira

Ricky Vallen traz 'A Voz Mutante' a Fortaleza e comenta realitys musicais da TV

Artista apresenta projeto musical em show no Ceará na noite desta sexta-feira (29)

João Lima Neto
29 de Agosto de 2025
Cena da série Dias Perfeitos, que teve últimos episódios disponibilizados na Globoplay
Zoeira

O que acontece no final de 'Dias Perfeitos'? Confira diferenças entre livro e série

Produção lançou novos episódios na Globoplay, e fãs comentaram sobre escolhas da adaptação

Cena de um filme com uma mulher em vestido preto e um homem em terno preto, segurando as mãos em um cenário teatral elegante com detalhes dourados.
Zoeira

TV Globo exibe 'O Destino de Júpiter' na 'Sessão da Tarde' desta sexta-feira (29)

A 'Sessão da Tarde' desta sexta-feira (29) traz ação e fantasia para o público de casa

A. Seraphim
29 de Agosto de 2025
Mulher com boné branco com escrito #JUSTIÇA e camiseta vermelha, ao fundo, uma pessoa segurando cartaz que diz 'YouTube não apague a nossa história', em campanha por justiça social.
Zoeira

YouTube exclui canal 'Bel para Meninas' e influenciadora anuncia protesto na Faria Lima, em SP

Jovem foi uma das citadas pelo youtuber Felca em vídeo sobre a "adultização" de crianças na internet

Paulo Roberto Maciel*
29 de Agosto de 2025
Cátia Fonseca participante da Dança dos Famosos
Zoeira

Cátia Fonseca nega lesão em ensaios da Dança dos Famosos: 'Apenas dores musculares'

Apresentadora desmentiu rumores de que teria sido eliminada do quadro por conta de uma luxação

Redação
29 de Agosto de 2025