Veja o horóscopo do dia para o signo de Gêmeos hoje (21/9)

Eclipse Solar em Virgem: A última chamada para reorganizar o que importa.



Nem tudo precisa continuar como está. O eclipse solar deste domingo vem como um reset silencioso, mas profundo — desses que pedem mais do que uma decisão racional: pedem entrega, encerramento e coragem para mudar o que já não faz sentido.

Estamos diante da segunda Lua Nova em Virgem, e com ela, a energia do eclipse nos convida a um mergulho criterioso naquilo que precisa ser ajustado: rotinas, relações, tarefas, compromissos, e até modos de pensar que andam pesando mais do que fluindo.

Esse não é um chamado para a pressa, mas sim para a clareza. Há revelações em andamento. E também há convites para encerrar ciclos que, mesmo silenciosamente, têm drenado nossa energia vital.

Com Saturno em Peixes ativado por esse eclipse, o céu aponta a necessidade de alinhar estrutura e sensibilidade. Não adianta sonhar se os pés não tocam o chão. Mas também não adianta executar sem alma. O equilíbrio está em fazer com propósito, sentir com direção, e construir com o coração.

O Nodo Sul envolvido nessa lunação pode trazer de volta padrões antigos — mas não para que fiquemos neles, e sim para que possamos vê-los com novos olhos e, se necessário, deixá-los ir.

O tempo agora é de limpar para crescer. De acolher o que ainda pulsa e liberar o que se repete sem sentido. A pergunta que fica é: o que, dentro da sua rotina, está te afastando da sua verdade? E o que precisa, com delicadeza e firmeza, ser ajustado para que sua vida reflita melhor quem você está se tornando?

A ordem real não é a rigidez — é a fluidez bem cuidada. E talvez, reorganizar seja o ato mais sagrado de amor-próprio deste domingo.

Signo de Gêmeos hoje

O eclipse ilumina suas raízes, família, lar e fundações emocionais. Algo antigo pode vir à tona — padrões herdados, dinâmicas familiares, mágoas que precisam ser encerradas. Esse é um convite a reorganizar o interno e criar uma base mais segura e verdadeira para crescer. É o lar interno que está sendo reorganizado.



Você está construindo sua vida sobre uma base que te nutre — ou apenas sobre o que é familiar?

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.