Veja o horóscopo do dia para o signo de Gêmeos hoje (20/9)

O céu de hoje traz Vênus em tensão com Urano, movimentando nossos vínculos e valores. Esse aspecto pode provocar cortes e rupturas em relações, parcerias e até em questões financeiras. O que não tem mais sentido tende a se mostrar de forma clara – e, às vezes, repentina.



É um sábado para refletir: o que você realmente valoriza? Quais conexões, pessoas e escolhas fazem sentido para o futuro que você deseja construir? Talvez seja hora de se desapegar do que já não nutre, para abrir espaço ao novo.



O conselho do dia é cultivar consciência sobre escassez e abundância. Em vez de olhar para o que falta, volte-se para o que já tem ao seu alcance. Apoiar-se em quem está ao seu lado, reconhecer seus recursos e abrir-se para pedir ou aceitar ajuda pode transformar um momento de vulnerabilidade em um passo de crescimento.



Hoje, escolha com clareza o que vale a pena carregar com você na próxima fase.

Signo de Gêmeos hoje

Urano no seu signo em tensão com Vênus mostra mudanças bruscas em família, casa ou vida íntima. Talvez seja hora de cortar laços que não respeitam seu espaço pessoal. No fundo, a vida pede mais autenticidade nas escolhas do seu futuro.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.