Veja o horóscopo do dia para o signo de Gêmeos hoje (19/9)

A madrugada de sexta já começa movimentada: Mercúrio em trígono com Urano abre portais de ideias, insights e novas conexões, revelando soluções simples e criativas para velhas questões. Logo em seguida, a Lua em trígono com Quíron suaviza dores antigas e mostra que a cura pode vir de onde menos se espera. Mercúrio ainda faz trígono com Plutão, aprofundando diálogos e trazendo clareza sobre verdades que estavam escondidas. É como se a mente encontrasse o remédio certo para cada dor.



O amanhecer traz mais fluidez: a Lua em sextil com Marte (5h39) desperta coragem tranquila, energia para agir sem pressa, mas com foco. Pouco depois, Lua e Vênus se encontram em conjunção (9h21), trazendo beleza, afeto e prazer no detalhe. E, em seguida, os dois ingressam em Virgem (Lua às 9h23, Vênus às 9h39), marcando o início de um ciclo de purificação e limpeza. É tempo de cortar excessos, organizar a rotina, silenciar ruídos e eliminar informações, vínculos ou hábitos que intoxicam.



A energia do dia nos leva a perceber que a verdadeira cura é simples: vem do corte do que não faz sentido, do gesto de ordem que devolve leveza, da coragem de dizer não ao que não alimenta mais. Sexta é dia de desintoxicação mental e emocional, preparando o terreno para a Lua Nova em Virgem — que trará recomeços mais alinhados e férteis.

Signo de Gêmeos hoje

Com Mercúrio em destaque, sua mente se abre para novas ideias, mas também pede foco. Corte dispersões e excesso de estímulos. Palavras bem usadas curam, organizam e trazem clareza. O silêncio também é poderoso.

