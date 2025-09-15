Veja o horóscopo do dia para o signo de Gêmeos hoje (15/9)

A semana começa pedindo paciência, dedicação e perseverança. Estamos em fase minguante, com a energia de Gêmeos limpando e podando o que não faz mais sentido. É tempo de organizar, revisar, cortar excessos e abrir espaço para o novo ciclo que se inicia no dia 21. Mercúrio será o protagonista, então prepare-se para dias em que a comunicação, os aprendizados e as trocas terão grande importância. A palavra pode curar ou ferir, portanto use-a com consciência.



A Lua segue em Câncer nesta segunda-feira, sem formar aspectos: um convite à introspecção, ao cuidado com as emoções e à conexão com a casa e a família. É um bom dia para agir devagar, sentir mais, observar seus próprios ritmos e já começar a colocar em prática pequenos ajustes no cotidiano.

Signo de Gêmeos hoje

Sua energia está sendo convocada nesta semana: desapegar do que não serve mais. Hoje, olhe para suas finanças e valores pessoais. Está aplicando esforço na direção certa?

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.