Veja o horóscopo do dia para o signo de Escorpião hoje (30/8)

O último sábado de agosto chega com a Lua de flecha em punho entrando em Sagitário. É uma Lua que cresce, busca expandir, apontar para um alvo mais alto. No céu, ela faz um trígono inspirador com Saturno e Netuno: disciplina e sensibilidade se unem, como se a vida quisesse te dar uma mão, uma resposta, um sopro de fé.



Esse é um dia que pode trazer clareza e libertação. A semana inteira foi sobre soltar pesos, abrir espaço, buscar liberdade emocional. Agora, o sábado pode ser a virada de chave: uma ajuda inesperada, um insight poderoso ou simplesmente uma força extra brotando dentro de você. Pode ser que você já esteja cansado, mas esse cansaço não apaga a luz da sua esperança.



Mantra do dia:

“Eu confio na força do invisível que me guia.”



Repita essa frase se precisar de coragem. Hoje o céu pede confiança, otimismo e fé. É como se a flecha da Lua em Sagitário lembrasse que, mesmo sem enxergar o alvo claramente, é preciso acreditar no voo.



Prepare-se: amanhã a Lua atinge o seu ponto crescente em Sagitário. Mas já neste sábado você pode sentir essa injeção de ânimo, essa sensação de que o caminho está aberto para crescer, expandir e se libertar.

Signo de Escorpião hoje

Questões financeiras ou ligadas ao seu valor pessoal podem se movimentar. A Lua em Sagitário lembra que liberdade também passa por acreditar no seu potencial de sustento. O trígono com Saturno e Netuno pode trazer uma resposta concreta que você esperava.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.