Veja o horóscopo do dia para o signo de Escorpião hoje (17/9)

A quarta chega com um ar de amadurecimento. Depois de tantas águas turbulentas nos últimos dias, já não cabe mais permanecer no drama ou na birra. A vida está chamando para crescer. A Lua entra em Leão, mas antes ela interage com Saturno, trazendo estrutura e firmeza emocional: você pode sentir menos vontade de desabafar e mais necessidade de sustentar em silêncio a própria força.

Logo cedo, a Lua conversa com Urano sacudindo a sua rotina. Pode ser que você acorde mais cedo, cheio de energia, ideias e movimentos inesperados. Ao longo do dia, Mercúrio em Virgem se opõe a Saturno em Peixes. Esse aspecto lembra que não adianta ser apenas prático, racional e produtivo; é preciso dar espaço também para o seu lado sensível, espiritual e humano.

A vida exige paciência: o trabalho pode ser árduo, as respostas podem demorar, mas você está na travessia. Respire, segure firme e siga confiando no caminho que está se desenhando.

Signo de Escorpião hoje

A Lua em Leão ilumina sua carreira, pedindo firmeza e maturidade nas decisões. Você pode se sentir observado ou testado, mas também mais seguro da sua postura. Conversas difíceis exigem paciência e empatia.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.