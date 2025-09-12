Diário do Nordeste
Veja o horóscopo do dia para o signo de Escorpião hoje (12/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Escorpião por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
horóscopo de escorpião
Legenda: Veja a previsão para o seu signo de escorpião

A sexta começa suave, com a Lua em Touro num encontro super harmonioso com o Sol em Virgem. Depois ela vai interagir com Júpiter em Câncer e Saturno em Peixes, formando um grande triângulo no céu. Essa configuração traz estabilidade, clareza e força prática para organizar a vida. É um convite para uma faxina completa — da casa, do corpo e da alma. O que não serve mais precisa ser liberado.
Ao longo do dia, a energia se renova: à tarde, a Lua entra em Gêmeos, abrindo espaço para conversas, trocas, novas ideias e aprendizados. Mercúrio, regente de Gêmeos, flui bem com Júpiter, ampliando a percepção e o entendimento. É como se o universo dissesse: “Agora que você já enxergou, pode falar, decidir e agir”.
No fim do dia, a Lua se encontra com Urano e depois conversa de forma potente com Plutão. Um chamado para insights, revelações e transformações internas. Tudo o que foi mostrado durante a semana chega agora ao ponto final: não dá mais para segurar, ou seja, fugir de si mesmo.

Palavra de poder para hoje: consciência.
Transforme em gesto e ação aquilo que você já sabe.

Signo de Escorpião hoje

Os relacionamentos estão em foco. Use a manhã para fortalecer parcerias que te sustentam. À noite, novidades ou conversas inesperadas podem trazer transformações na forma como você se relaciona.

 *Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo. 

