Veja o horóscopo do dia para o signo de Capricórnio hoje (2/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Capricórnio por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Escrito por
Julianna Formiga producaodiario@svm.com.br
Zoeira
horóscopo de capricórnio
Legenda: Veja a previsão para o seu signo de capricórnio

O céu de terça-feira traz um convite poderoso: alinhar a mente ao corpo, unir raciocínio afiado e pés firmes no chão. Às 10h23, Mercúrio entra em Virgem, seu domicílio, onde encontra conforto e força. Nesse território, a mente se torna mais lúcida, prática e crítica, capaz de separar o que é útil do que apenas ocupa espaço. É como abrir uma gaveta esquecida, retirar o excesso e deixar apenas aquilo que realmente serve ao seu caminho. Esse trânsito é um chamado para revisar pendências, colocar ordem em papéis, rotinas e até pensamentos que estavam dispersos.

Ao mesmo tempo, a Lua Crescente em Capricórnio reforça a necessidade de disciplina, paciência e visão de longo prazo. A energia pede que não apenas sonhemos com o futuro, mas que demos passos firmes em sua direção, mesmo que pequenos. É como construir uma escada, degrau por degrau, com consciência de que cada gesto, cada atitude consistente, é um tijolo colocado no alicerce do seu destino.

É um dia perfeito para traçar metas, organizar a rotina e transformar ideias em ação. O universo sopra clareza e maturidade: aquilo que você planejar agora pode florescer de forma sólida e consistente. Por isso, escolha bem seus pensamentos, palavras e atitudes — eles são as sementes que, com o tempo, se tornarão os frutos que você vai colher.

Signo de Capricórnio hoje

A Lua cresce em seu signo e Mercúrio em Virgem expande sua mente. É hora de estudar, planejar viagens ou abrir-se para novas filosofias. Ler textos inspiradores diariamente pode ser uma disciplina simples e poderosa.

 *Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo. 

