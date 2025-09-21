Diário do Nordeste
Veja o horóscopo do dia para o signo de Capricórnio hoje (21/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Capricórnio por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Escrito por
Julianna Formiga producaodiario@svm.com.br
Zoeira
horóscopo de capricórnio
Legenda: Veja a previsão para o seu signo de capricórnio

Eclipse Solar em Virgem: A última chamada para reorganizar o que importa.

Nem tudo precisa continuar como está. O eclipse solar deste domingo vem como um reset silencioso, mas profundo — desses que pedem mais do que uma decisão racional: pedem entrega, encerramento e coragem para mudar o que já não faz sentido.
Estamos diante da segunda Lua Nova em Virgem, e com ela, a energia do eclipse nos convida a um mergulho criterioso naquilo que precisa ser ajustado: rotinas, relações, tarefas, compromissos, e até modos de pensar que andam pesando mais do que fluindo.
Esse não é um chamado para a pressa, mas sim para a clareza. Há revelações em andamento. E também há convites para encerrar ciclos que, mesmo silenciosamente, têm drenado nossa energia vital.
Com Saturno em Peixes ativado por esse eclipse, o céu aponta a necessidade de alinhar estrutura e sensibilidade. Não adianta sonhar se os pés não tocam o chão. Mas também não adianta executar sem alma. O equilíbrio está em fazer com propósito, sentir com direção, e construir com o coração.
O Nodo Sul envolvido nessa lunação pode trazer de volta padrões antigos — mas não para que fiquemos neles, e sim para que possamos vê-los com novos olhos e, se necessário, deixá-los ir.
O tempo agora é de limpar para crescer. De acolher o que ainda pulsa e liberar o que se repete sem sentido. A pergunta que fica é: o que, dentro da sua rotina, está te afastando da sua verdade? E o que precisa, com delicadeza e firmeza, ser ajustado para que sua vida reflita melhor quem você está se tornando?
A ordem real não é a rigidez — é a fluidez bem cuidada. E talvez, reorganizar seja o ato mais sagrado de amor-próprio deste domingo.

Signo de Capricórnio hoje

As suas crenças, valores espirituais, estudos superiores e visão de mundo estão passando por uma reestruturação. Talvez velhas verdades estejam ruindo, mas não porque você perdeu o rumo — e sim porque está pronta para ver mais longe. Viagens, mestres ou temas filosóficos podem ser portais de cura e expansão agora.

Você está aberto a deixar morrer uma crença que te protege, mas te limita?

 *Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo. 

