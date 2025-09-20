Veja o horóscopo do dia para o signo de Capricórnio hoje (20/9)

O céu de hoje traz Vênus em tensão com Urano, movimentando nossos vínculos e valores. Esse aspecto pode provocar cortes e rupturas em relações, parcerias e até em questões financeiras. O que não tem mais sentido tende a se mostrar de forma clara – e, às vezes, repentina.



É um sábado para refletir: o que você realmente valoriza? Quais conexões, pessoas e escolhas fazem sentido para o futuro que você deseja construir? Talvez seja hora de se desapegar do que já não nutre, para abrir espaço ao novo.



O conselho do dia é cultivar consciência sobre escassez e abundância. Em vez de olhar para o que falta, volte-se para o que já tem ao seu alcance. Apoiar-se em quem está ao seu lado, reconhecer seus recursos e abrir-se para pedir ou aceitar ajuda pode transformar um momento de vulnerabilidade em um passo de crescimento.



Hoje, escolha com clareza o que vale a pena carregar com você na próxima fase.

Signo de Capricórnio hoje

Mudanças inesperadas podem afetar viagens, estudos ou crenças. Pode ser o momento de desapegar de ideias e filosofias que não traduzem mais sua verdade. Relacionamentos também pedem revisão: será que vocês compartilham os mesmos sonhos?

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.