Veja o horóscopo do dia para o signo de Capricórnio hoje (1/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Capricórnio por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Escrito por
Julianna Formiga producaodiario@svm.com.br
Zoeira
horóscopo de capricórnio
Legenda: Veja a previsão para o seu signo de capricórnio

A semana começa com um sopro de esperança: a Lua crescente em Sagitário abre janelas para horizontes mais largos e nos lembra de que é possível atravessar as muralhas internas que construímos. Há uma sensação de que, por mais que os desafios ainda estejam ali, tudo começa a clarear, como se a vida fosse se reorganizando em silêncio.

Ao mesmo tempo, Saturno retorna a Peixes e nos chama para revisitar as lições que ainda precisam ser amadurecidas. De setembro a fevereiro, viveremos os últimos meses desse trânsito até 2052 — um verdadeiro rito de passagem. É um tempo de maturidade emocional, de aprender a colocar limites onde a energia se esgota e de cuidar da forma como lidamos com os próprios sentimentos. É também o convite para estruturar a espiritualidade de modo simples e consistente, através de práticas que sustentem sua conexão interior, sem se perder em ilusões ou fugas.

Nesse processo, a vida nos pede empatia consciente: ajudar sem se anular, estender a mão sem carregar o peso do sacrifício. E, sobretudo, nos convida a transformar sensibilidade e criatividade em algo palpável, concreto, que possa ganhar forma no mundo real. Tudo o que nasce da inspiração pode se tornar ferramenta, obra ou gesto de cura — desde que você se permita cultivar essa maturidade.

Portanto, nesta segunda-feira, respire fundo, olhe além do que parece difícil e confie que as peças estão se encaixando. Crescer não é abandonar o sensível, mas dar-lhe estrutura para florescer.

Signo de Capricórnio hoje

O movimento agora é interno: você precisa aprender a descansar, a criar rituais que sustentem sua espiritualidade e tragam presença. A Lua em Sagitário pede recolhimento e Saturno em Peixes reforça que disciplina não é apenas sobre trabalho, mas também sobre cuidar do invisível que te guia.

 *Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo. 

