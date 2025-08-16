Veja o horóscopo do dia para o signo de Capricórnio hoje (16/8)

A Lua minguante em Touro finaliza a lunação leonina pedindo recolhimento e

revisão. Foi um mês inteiro refletindo sobre quem somos, nosso brilho e papel no mundo. Agora é hora de se perguntar: o que ainda te impede de brilhar? Onde você continua insistindo em algo que já não faz sentido?



Essa energia segue até a Lua Nova em Virgem, dia 23 de agosto. Até lá, o convite é desacelerar, regar o que importa e sentir mais. A pressa rouba presença; quando você respeita o ritmo da vida, percebe quais sementes realmente merecem água e cuidado.



Dicas práticas para a semana minguante:

Desacelere: reduza o ritmo e escolha com calma onde gastar energia.

Regue suas sementes: cuide do que já existe em vez de começar coisas novas.



Sinta mais: dê espaço para o corpo, os sentidos e as emoções falarem.

Solte pesos: finalize pendências, libere o que não floresce mais.

Signo de Capricórnio hoje

Seu prazer pede revisão. Onde você insiste em ser duro consigo? Soltar padrões de cobrança abre espaço para que sua criatividade brilhe no seu ritmo.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.