Veja o horóscopo do dia para o signo de Capricórnio hoje (13/9)

Hoje o céu nos entrega uma lupa. O Sol em conjunção com Mercúrio em Virgem — Mercúrio em seu próprio trono, brilhando no coração do Sol — traz uma clareza rara, quase alquímica. É como se os últimos dias de caos coletivo se condensassem em um ponto de decisão: continuar na bagunça ou começar a organizar a vida.

Virgem é o signo da purificação. Ele pega o bruto e transforma em essência. Limpa, seleciona, ajusta, cura. Esse sábado é um convite a olhar com sabedoria para o que aconteceu, enxergar os detalhes que antes passavam despercebidos e começar a grande limpeza: da mente, das emoções, do corpo, da casa, das relações. É dia de alquimia.

Signo de Capricórnio hoje

O chamado é para ampliar horizontes. Estudos, viagens e filosofias ganham clareza: você percebe os detalhes de caminhos futuros. É dia de purificação mental e espiritual.

Dica: limpe crenças que limitam sua expansão. Escolha narrativas que sustentem seu crescimento.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.