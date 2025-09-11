Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Veja o horóscopo do dia para o signo de Capricórnio hoje (11/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Capricórnio por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Escrito por
Julianna Formiga producaodiario@svm.com.br
Zoeira
horóscopo de capricórnio
Legenda: Veja a previsão para o seu signo de capricórnio

A quinta chega com um convite poderoso de ajustes e clareza. Mercúrio em Virgem se encontra com o Nodo Sul e encara o Nodo Norte em Peixes. Isso significa que o céu está pedindo para você olhar de frente para os padrões mentais que já não fazem sentido e abrir espaço para novas formas de pensar e agir.

Talvez hoje alguma situação mostre claramente o que você precisa mudar. É como se o universo entregasse as pistas de bandeja: um detalhe numa conversa, uma memória que retorna, ou até um desconforto repetitivo. Tudo está sinalizando os caminhos que podem ser seguidos daqui em diante.

É um dia para observar com atenção: O que você pensa repetidamente? Esses pensamentos têm guiado suas ações ou apenas alimentado preocupações? Quais caminhos você não deseja mais percorrer?

Permita-se cortar um fio antigo, quebrar um paradigma e girar a roda para outro lado. Sinto que mudanças se aproximam, são mudanças inevitáveis que trazem movimento e novas possibilidades.

A prática para hoje: Perceba seus pensamentos dominantes. Questione se eles realmente servem ao seu crescimento. Escolha um pequeno ajuste prático para mudar o rumo — pode ser uma decisão diferente, um hábito que começa ou um padrão que se encerra.

Quinta-feira é um portal de percepção. Aproveite para se alinhar com os sinais que a vida coloca no seu caminho.

Signo de Capricórnio hoje

Você pode sentir que o excesso de pragmatismo está te afastando do sentido maior da vida. O Nodo Sul mostra padrões de controle que limitam. O Nodo Norte pede confiança, entrega e alinhamento com a sua missão de alma.

 *Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo. 

Assuntos Relacionados
horóscopo de áries
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Áries hoje (11/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Áries por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
Há 5 minutos
horóscopo de libra
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Libra hoje (11/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Libra por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
Há 5 minutos
horóscopo de touro
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Touro hoje (11/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Touro por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
Há 5 minutos
horóscopo de sagitário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Sagitário hoje (11/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Sagitário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
Há 6 minutos
horóscopo de capricórnio
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Capricórnio hoje (11/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Capricórnio por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
Há 6 minutos
horóscopo de câncer
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Câncer hoje (11/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Câncer por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
Há 6 minutos
horóscopo de virgem
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Virgem hoje (11/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Virgem por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
Há 6 minutos
horóscopo de leão
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Leão hoje (11/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Leão por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
Há 6 minutos
horóscopo de peixes
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Peixes hoje (11/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Peixes por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
Há 6 minutos
horóscopo de aquário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Aquário hoje (11/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Aquário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
Há 6 minutos
horóscopo de escorpião
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Escorpião hoje (11/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Escorpião por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
Há 6 minutos
horóscopo de gêmeos
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Gêmeos hoje (11/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Gêmeos por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
Há 6 minutos
Comemoração do filho caçula de Virgínia e José Felipe.
Zoeira

Quase 3 metros de altura, 200 kg e recheio de leites: veja bolo de aniversário do filho de Virginia

Confeiteiro mobilizou equipe de 15 pessoas e duas semanas de trabalho para criação

Redação
10 de Setembro de 2025
Oruam escreveu carta aberta da prisão
Zoeira

Oruam escreve carta aberta da prisão e fala sobre reencontro com Deus e falsos amigos

Rapper ainda pediu desculpas a fãs e familiares e afirmou estar vivendo período de reflexão

Redação
10 de Setembro de 2025
Cena do filme A Mulher que Veio do Céu
Zoeira

TV Globo exibe A Mulher que Veio do Céu na 'Sessão da Tarde' desta quarta-feira, 10/9

A 'Sessão da Tarde' desta quarta-feira, 10/9 traz uma história sobre empatia e a importância do apoio emocional

A. Seraphim
10 de Setembro de 2025
Camila e Klebber no Casamento às Cegas
Zoeira

Episódios da 5ª temporada de 'Casamento às Cegas' são liberados pela Netflix; veja participantes

Dessa vez, participantes escolhidos possuem mais de 50 anos e temporada foi intitulada como "Nunca é tarde para amar"

Redação
10 de Setembro de 2025
Silva voltou a falar de Virginia no X
Zoeira

Silva reforça crítica a Virginia e esclarece falas sobre Serginho Groisman e Paula Lavigne

Após declarações explosivas em show, cantor mesclou pedido de desculpas, correções e reafirmações em rede social

Redação
10 de Setembro de 2025
Êta Mundo Melhor
Zoeira

Que horas começa 'Êta Mundo Melhor'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (10)

Samir conhece seu quarto na casa de Aderbal e Marilda.

A. Seraphim
10 de Setembro de 2025
A Viagem
Zoeira

Que horas começa 'A Viagem'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (10)

Alberto acaba detido.

A. Seraphim
10 de Setembro de 2025
Vale Tudo
Zoeira

Que horas começa 'Vale Tudo'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (10)

Marco Aurélio enfrenta Odete, exigindo uma participação maior nos lucros da TCA.

A. Seraphim
10 de Setembro de 2025