Veja o horóscopo do dia para o signo de Câncer hoje (29/8)

A sexta-feira pede coragem para olhar de frente aquilo que ainda pesa dentro de você. Hoje, a Lua está fazendo um mergulho profundo nas águas de Escorpião e não é fácil, pois essa Lua vai trazer memórias, cicatrizes e dores que te conectam ao passado – muitas vezes herdados da família ou das situações vividas na infância e que vão se repetindo no seu ambiente de trabalho, nos relacionamentos e na sua vida. Hoje, esses pontos podem ficar mais visíveis, quase como se o Universo estivesse iluminando onde ainda existe dor ou resistência.



O trígono Lua e Júpiter abre um respiro: é hora de acreditar que você pode expandir, pode crescer, pode ser mais leve. Mas para isso, você precisa soltar essa dor e não se agarrar mais a esse sofrimento. Essa sexta chega com um convite à limpeza emocional – largar o que não cabe mais, limpar a sujeira, purificar suas águas internas, pois quando a Lua Crescente em Sagitário chegar nesse domingo, você estará pronta(o) para arregaçar as mangas e viver/desbravar novos horizontes.



Mercúrio em Leão pode te deixar mais reativa(o) nas conversas, então cuidado com respostas no calor do momento. Antes de falar, respire e se pergunte: “essa palavra vai me aproximar ou me afastar do que eu quero?”.



Pegue um caderno e anote:

Onde eu desejo mudar?

O que ainda me prende ao passado?

Que hábitos posso transformar no meu dia a dia?

Deixe o espaço limpo para o novo chegar. A vida está pedindo passagem – e você só precisa ter a coragem de dizer sim. Sim para você.

Signo de Câncer hoje

O coração pede expressão — seja criativa, seja afetiva. Mas junto vem a lembrança de antigos medos: “será que vão me aceitar do jeito que sou?”. Hoje é dia de acreditar no seu brilho e deixar Júpiter expandir seus talentos. Não se esconda mais.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.