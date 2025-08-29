Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Veja o horóscopo do dia para o signo de Câncer hoje (29/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Câncer por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Escrito por
Julianna Formiga producaodiario@svm.com.br
Zoeira
horóscopo de câncer
Legenda: Veja a previsão para o seu signo de câncer

A sexta-feira pede coragem para olhar de frente aquilo que ainda pesa dentro de você. Hoje, a Lua está fazendo um mergulho profundo nas águas de Escorpião e não é fácil, pois essa Lua vai trazer memórias, cicatrizes e dores que te conectam ao passado – muitas vezes herdados da família ou das situações vividas na infância e que vão se repetindo no seu ambiente de trabalho, nos relacionamentos e na sua vida. Hoje, esses pontos podem ficar mais visíveis, quase como se o Universo estivesse iluminando onde ainda existe dor ou resistência.

O trígono Lua e Júpiter abre um respiro: é hora de acreditar que você pode expandir, pode crescer, pode ser mais leve. Mas para isso, você precisa soltar essa dor e não se agarrar mais a esse sofrimento. Essa sexta chega com um convite à limpeza emocional – largar o que não cabe mais, limpar a sujeira, purificar suas águas internas, pois quando a Lua Crescente em Sagitário chegar nesse domingo, você estará pronta(o) para arregaçar as mangas e viver/desbravar novos horizontes.

Mercúrio em Leão pode te deixar mais reativa(o) nas conversas, então cuidado com respostas no calor do momento. Antes de falar, respire e se pergunte: “essa palavra vai me aproximar ou me afastar do que eu quero?”.

Pegue um caderno e anote:
Onde eu desejo mudar?
O que ainda me prende ao passado?
Que hábitos posso transformar no meu dia a dia?
Deixe o espaço limpo para o novo chegar. A vida está pedindo passagem – e você só precisa ter a coragem de dizer sim. Sim para você.

Signo de Câncer hoje

O coração pede expressão — seja criativa, seja afetiva. Mas junto vem a lembrança de antigos medos: “será que vão me aceitar do jeito que sou?”. Hoje é dia de acreditar no seu brilho e deixar Júpiter expandir seus talentos. Não se esconda mais.

 *Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo. 

Assuntos Relacionados
horóscopo de touro
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Touro hoje (29/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Touro por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
Há 1 hora
horóscopo de libra
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Libra hoje (29/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Libra por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
Há 1 hora
horóscopo de áries
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Áries hoje (29/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Áries por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
Há 1 hora
horóscopo de sagitário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Sagitário hoje (29/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Sagitário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
Há 1 hora
horóscopo de virgem
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Virgem hoje (29/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Virgem por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
Há 1 hora
horóscopo de gêmeos
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Gêmeos hoje (29/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Gêmeos por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
Há 1 hora
horóscopo de leão
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Leão hoje (29/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Leão por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
Há 1 hora
horóscopo de capricórnio
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Capricórnio hoje (29/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Capricórnio por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
Há 1 hora
horóscopo de escorpião
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Escorpião hoje (29/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Escorpião por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
Há 1 hora
horóscopo de peixes
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Peixes hoje (29/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Peixes por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
Há 1 hora
horóscopo de aquário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Aquário hoje (29/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Aquário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
Há 1 hora
horóscopo de câncer
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Câncer hoje (29/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Câncer por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
Há 1 hora
Imagem da Bella e do Edward no filme Crepúsculo, para matéria sobre como o filme retornará aos cinemas em comemoração ao aniversário de 20 anos da saga
Zoeira

'Crepúsculo' retorna aos cinemas em comemoração ao aniversário de 20 anos da saga

Homenagem foi anunciada no perfil oficial da franquia no Instagram, que divulgou novo pôster

Beatriz Rabelo
28 de Agosto de 2025
Fernanda Valença relatou nas redes sociais como foi visitar Oruam
Zoeira

Noiva de Oruam diz que rapper segue fazendo músicas na prisão

Fernanda Valença relatou que o artista está se cuidando e mantém a fé, apesar das dificuldades dentro da penitenciária

Redação
28 de Agosto de 2025
Michele anunciou a separação de Bruno nas redes sociais
Zoeira

Michelle Lenhardt e Bruno Fratus terminam casamento

Casal se separa após mais de dez anos juntos

Redação
28 de Agosto de 2025
Youtuber, que também é humorista, ficou conhecido por fazer reacts na internet
Zoeira

Felca estampa capa da nova edição da ELLE Men Brasil; veja

Influenciador ganhou destaque nacional após repercutir a pauta da ‘adultização’

Redação
28 de Agosto de 2025
O diretor Jay Vaquer homenageou Bia Lomelino
Zoeira

Atriz Bia Lomelino morre aos 25 anos

Artista construiu carreira no teatro musical

Redação
28 de Agosto de 2025
Diva Gomes ao lado de Manoel Gomes
Zoeira

Diva Gomes, ex de Manoel Gomes, pede na Justiça reconhecimento de união e divisão de bens

A Ação de Reconhecimento de União Estável está em processamento junto à 2ª Vara de Família e Sucessões de Praia Grande, em São Paulo

Bergson Araujo Costa
28 de Agosto de 2025
Cora era uma mulher branca, idosa e de cabelos loiro claros. Na foto, ela está maquiada com batom vermelho e na frente de fitas coloridas
Zoeira

Morre a influencer Coracy Arantes, aos 82 anos

Ela estava internada em São Paulo para tratar uma crise da Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica

Redação
28 de Agosto de 2025
Cena de dois personagens com tubos de oxigênio no nariz, em uma cena emocional, de Close, do filme 'Depois do Vento', mostrando conexão e esperança.
Zoeira

TV Globo exibe 'A Cinco Passos de Você' na 'Sessão da Tarde' desta quinta-feira (28)

A 'Sessão da Tarde' desta quinta-feira (28) traz romance e paixão para o público de casa

A. Seraphim
28 de Agosto de 2025