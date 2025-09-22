Veja o horóscopo do dia para o signo de Câncer hoje (22/9)

A segunda-feira amanhece com a Lua em Libra — e com ela, o corpo já sussurra: “equilíbrio, por favor.” Não um equilíbrio forçado, de quem tenta agradar todo mundo, mas aquele que nasce do silêncio que você cultiva quando não precisa se provar.

É um dia de olhar para o espelho das relações e se perguntar: onde estou me colocando? Estou na minha metade da ponte… ou atravessando por medo de ser deixada pra trás?

A presença de Vênus em Virgem deixa tudo mais sóbrio, mais real. Ela te convida a abandonar o excesso de performance e valorizar o que está por trás do que é visível: o gesto silencioso, o cuidado invisível, a excelência nos detalhes que quase ninguém vê — mas que você sabe que estão lá.

Hoje, o amor próprio se expressa em planilhas bem feitas, em um café coado com atenção, na cama arrumada antes de começar o dia. E também no sim que você dá pra si mesma, quando escolhe não correr.

E aí… antes mesmo do sol nascer, Marte entra em Escorpião. Esse é um acontecimento profundo. Marte, planeta da ação, da iniciativa, agora mergulha nas águas do signo que cava, que quer a verdade, que não tem medo de olhar nos olhos do que dói — desde que isso leve à transformação. Ou seja: se você vinha protelando mudanças porque “não era o momento”… hoje, a desculpa evapora. A coragem não precisa mais ser gritada. Ela vem do íntimo, como uma decisão silenciosa: eu não volto mais pro que me adoece.

À tarde, às 15:20, o Sol também muda de signo. Ele entra em Libra. E com isso, o Equinócio de Primavera se abre: a luz e a sombra se equilibram. Dia e noite têm a mesma duração. Tudo na natureza nos lembra que existe beleza em recomeçar, mas existe força em respeitar o tempo da semente. Nada floresce no grito.

Hoje não é um dia de grandes resoluções — mas é um dia de escuta profunda. É dia de se cuidar como quem prepara a terra para o que vai nascer.

Pode anotar no caderno, se quiser:

- O que eu quero ver florescer em mim nos próximos 3 meses?

- Que acordos eu preciso rever?

- Qual transformação pede passagem?

Signo de Câncer hoje

Esse é um dia para se reconectar com o lar — dentro e fora. O Equinócio pede alinhamento entre o que você sente e o que você mostra ao mundo. Crie beleza ao seu redor, mas sem se perder nas necessidades alheias. O seu bem-estar é prioridade.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.