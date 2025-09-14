Veja o horóscopo do dia para o signo de Câncer hoje (14/9)

O domingo chega carregado de aspectos tensos e reflexivos. A Lua em Gêmeos forma quadratura com os nodos lunares, com Mercúrio e com Saturno. Além disso, ela inicia sua fase minguante, ou seja, estamos finalizando a lunação virginiana — momento em que um ciclo chega ao fim e somos convidados a recolher, encerrar e elaborar o que foi vivido. É como se os últimos dias tivessem trazido uma avalanche de informações, sinais e verdades, e agora você precisa decidir: o que fazer com isso?

Mesmo numa Lua Minguante, os acontecimentos continuam a nos atravessar, principalmente porque ainda estamos sob os desdobramentos do eclipse. Tudo que se apresenta neste domingo traz oportunidades de amadurecimento, ajustes de rota e convites para caminhar mais perto da sua missão. Se você ainda não está trilhando um processo de desenvolvimento pessoal, a vida começa a lhe convocar. Ao final do dia, a Lua ingressa em Câncer, trazendo acolhimento após tanta turbulência mental.

Signo de Câncer hoje

Antes da Lua chegar ao seu signo, o dia pode ser de inquietação e cansaço emocional. Questões antigas podem vir à tona, pedindo fechamento. Ao anoitecer, você encontra um respiro e a chance de acolher suas próprias necessidades.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.