Veja o horóscopo do dia para o signo de Câncer hoje (12/9)

A sexta começa suave, com a Lua em Touro num encontro super harmonioso com o Sol em Virgem. Depois ela vai interagir com Júpiter em Câncer e Saturno em Peixes, formando um grande triângulo no céu. Essa configuração traz estabilidade, clareza e força prática para organizar a vida. É um convite para uma faxina completa — da casa, do corpo e da alma. O que não serve mais precisa ser liberado.

Ao longo do dia, a energia se renova: à tarde, a Lua entra em Gêmeos, abrindo espaço para conversas, trocas, novas ideias e aprendizados. Mercúrio, regente de Gêmeos, flui bem com Júpiter, ampliando a percepção e o entendimento. É como se o universo dissesse: “Agora que você já enxergou, pode falar, decidir e agir”.

No fim do dia, a Lua se encontra com Urano e depois conversa de forma potente com Plutão. Um chamado para insights, revelações e transformações internas. Tudo o que foi mostrado durante a semana chega agora ao ponto final: não dá mais para segurar, ou seja, fugir de si mesmo.



Palavra de poder para hoje: consciência.

Transforme em gesto e ação aquilo que você já sabe.

Signo de Câncer hoje

Você começa o dia com apoio de amigos e redes. É hora de fortalecer vínculos e criar planos em conjunto. À noite, insights sobre o que precisa ser transformado na sua vida emocional podem surgir.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.