Veja o horóscopo do dia para o signo de Áries hoje (28/8)

A quinta-feira nos convida a mergulhar fundo. A Lua em Escorpião encontra tensões com Plutão e Vênus, trazendo à tona conversas delicadas, ciúmes, ressentimentos ou padrões escondidos que pedem luz. É fácil reagir no calor do momento — por isso, o melhor caminho é respirar antes de responder e observar o que realmente está por trás da emoção.



O sextil entre Sol e Lua suaviza o peso do dia, abrindo espaço para alquimia interior: a dor pode se transformar em clareza, e o conflito pode se tornar aprendizado. Nas entrelinhas, segredos e revelações podem surgir, mudando sua forma de enxergar pessoas e situações. Este é um dia de transformação sutil — preste atenção às pequenas chaves que se revelam.

Signo de Áries hoje

As tensões podem aflorar em negociações financeiras ou em assuntos íntimos. Você pode sentir vontade de confrontar, mas cuidado com a intensidade das palavras. Transforme a energia em estratégia e use o dia para planejar, em vez de se desgastar em disputas.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.