Veja o horóscopo do dia para o signo de Áries hoje (18/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Áries por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Escrito por
Julianna Formiga producaodiario@svm.com.br
Zoeira
horóscopo de áries
Legenda: Veja a previsão para o seu signo de áries

Mercúrio, o planeta das trocas e negociações, chega no signo de Libra. E até o dia 06/10, você será convocado(a) a buscar harmonia nas palavras, no ouvir e no ser ouvido. Libra quer equilíbrio, diplomacia, relacionamentos mais suaves e nesse período as conversas devem ser ponte e não Guerra.
Mas hoje, temos uma oposição entre Mercúrio e Netuno, o planeta das ilusões. A oposição Mercúrio-Netuno traz risco de enganos, ou seja, diálogos disfarçados, tentativas de sedução verbal ou mentiras sutis — tanto vindas de fora quanto de dentro de você. Imagine-se num mar de possibilidades, de vozes doces, promessas sedutoras, melodias que chamam para mergulhar fundo — esse é o canto da sereia. Muito lindo, hipnotizante, mas também pode ser uma armadilha.
Essa “melodia” pode ser uma conversa agradável demais, elogios para te seduzir, ideias que soam perfeitas, ofertas que prometem mundos — mas tudo isso pode estar te prendendo a expectativas alheias, conexões que te sugam energia ou teias que limitam sua autonomia.
O que libertar, o que observar, o que fazer, já que ainda estamos na fase minguante da lua:
-Fique alerta às armadilhas invisíveis: elogios que servem só para te silenciar, gentilezas condicionais, “amizades” ou “relações” que se aproveitam de sua confiança.
-Observe as suas próprias mentiras: o que você está dizendo para si mesma(o) para não cortar um laço? Para não impor limites?
-Reconheça quando uma “conversa” é bonita, sedutora, mas sem integridade.


Para buscar harmonia — o grande ideal de Libra — pode ser necessário cortar teias e conexões que te amarram. Tente observar, escutar mais sua intuição. Pergunte a si: “isso que estou ouvindo é verdadeiro? É bom para mim? Ou só me deixa preso?”.
Você não precisa da aprovação do outro para respirar. Nem precisa estar em rede com quem só te usa. Para encontrar sua paz, é preciso coragem de dizer “não”. Encontre o seu tom, o tom que te acalma — longe do canto doce que, no fundo, te prende. Que você encontre em si mesma(o) a cadência que acalma, a liberdade que vem de cortar o que não te deixa voar.

Signo de Áries hoje

Mercúrio abre diálogos nos relacionamentos, pedindo mais clareza e equilíbrio nas trocas. Mas Netuno pode trazer ilusões sobre quem você é ou sobre o que o outro promete. Não se deixe levar pelo canto da sereia de palavras bonitas — o que sustenta de fato é a verdade compartilhada.

 *Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo. 

