Veja o horóscopo do dia para o signo de Aquário hoje (8/9)

Ainda estamos sob a intensidade do eclipse de ontem — uma energia que cutuca fundo e pede transformações. Hoje a Lua ingressa em Áries, trazendo um clarão de coragem e movimento, como se a vida dissesse: “é hora de agir!”. Esse fogo ariano ilumina as áreas da nossa vida onde temos fugido, ignorado ou deixado para depois.



Se você sente que tem dado o seu melhor e mesmo assim não vê resultados, talvez seja porque continua insistindo em caminhos que já não fazem sentido. O céu pergunta: o que você tem evitado encarar? Quais sentimentos difíceis você anda varrendo para debaixo do tapete? A oposição da Lua em Áries com Marte em Libra escancara esses pontos de tensão: entre querer resolver sozinho e precisar olhar para o outro; entre agir por impulso e refletir sobre as consequências.



Não é mais hora de fugir. É tempo de coragem para encarar os desconfortos e começar a transformar o que realmente precisa ser transformado.

Signo de Aquário hoje

Sua mente está acelerada, mas o risco é falar sem pensar e gerar atritos. Use a coragem ariana para se expressar com clareza, mas sem agressividade. Pergunte-se: você está ouvindo tanto quanto fala?

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.