Veja o horóscopo do dia para o signo de Aquário hoje (4/9)

Hoje acontece uma quadratura entre Marte e Júpiter. E, convenhamos, quadraturas nunca passam despercebidas: elas mexem, tensionam, pedem ruptura. Sabe quando parece que tudo fica mais intenso, como se os encontros e desencontros da vida batessem de frente? É isso.



Mas essa energia não vem sozinha. Estamos a caminho da Lua Cheia em Peixes com eclipse total, que acontece no domingo. E já estamos sentindo os efeitos — corpo pedindo descanso, energia caindo, imunidade oscilando. É natural. O eixo Virgem-Peixes, quando ativado, mexe com nosso corpo físico e com o emocional. Minha dica: beba água, descanse, se hidrate. Seu corpo agradece.



A Lua passa por Aquário hoje, lembrando que Saturno — o regente — está retrógrado em Peixes. Isso significa que não dá para fugir do mergulho nas emoções. Todo mundo tem um pedacinho de Peixes na vida, e esse pedaço agora pede atenção. Saturno aí é como um guardião dizendo: “olhe para sua sensibilidade com mais disciplina”.



Pode ser que você se sinta frágil, até um pouco vítima das circunstâncias. Mas respira: isso não é o fim, é só uma travessia. Uma limpeza emocional necessária para que algo maior e mais verdadeiro possa nascer. Não lute contra: acolha.



No fundo, estamos todos apenas aprendendo a deixar as ilusões de lado para construir algo sólido, mesmo que isso exija reconhecer nossas vulnerabilidades. E é nesse movimento que mora a verdadeira força.

Signo de Aquário hoje

A Lua passando pelo seu signo te deixa mais sensível e consciente do que precisa ser mudado. Mas a quadratura pode trazer embates no campo das ideias. A Lua Cheia ilumina os caminhos onde você precisa abrir mão do controle.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.