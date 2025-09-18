Veja o horóscopo do dia para o signo de Aquário hoje (18/9)

Mercúrio, o planeta das trocas e negociações, chega no signo de Libra. E até o dia 06/10, você será convocado(a) a buscar harmonia nas palavras, no ouvir e no ser ouvido. Libra quer equilíbrio, diplomacia, relacionamentos mais suaves e nesse período as conversas devem ser ponte e não Guerra.

Mas hoje, temos uma oposição entre Mercúrio e Netuno, o planeta das ilusões. A oposição Mercúrio-Netuno traz risco de enganos, ou seja, diálogos disfarçados, tentativas de sedução verbal ou mentiras sutis — tanto vindas de fora quanto de dentro de você. Imagine-se num mar de possibilidades, de vozes doces, promessas sedutoras, melodias que chamam para mergulhar fundo — esse é o canto da sereia. Muito lindo, hipnotizante, mas também pode ser uma armadilha.

Essa “melodia” pode ser uma conversa agradável demais, elogios para te seduzir, ideias que soam perfeitas, ofertas que prometem mundos — mas tudo isso pode estar te prendendo a expectativas alheias, conexões que te sugam energia ou teias que limitam sua autonomia.

O que libertar, o que observar, o que fazer, já que ainda estamos na fase minguante da lua:

-Fique alerta às armadilhas invisíveis: elogios que servem só para te silenciar, gentilezas condicionais, “amizades” ou “relações” que se aproveitam de sua confiança.

-Observe as suas próprias mentiras: o que você está dizendo para si mesma(o) para não cortar um laço? Para não impor limites?

-Reconheça quando uma “conversa” é bonita, sedutora, mas sem integridade.





Para buscar harmonia — o grande ideal de Libra — pode ser necessário cortar teias e conexões que te amarram. Tente observar, escutar mais sua intuição. Pergunte a si: “isso que estou ouvindo é verdadeiro? É bom para mim? Ou só me deixa preso?”.

Você não precisa da aprovação do outro para respirar. Nem precisa estar em rede com quem só te usa. Para encontrar sua paz, é preciso coragem de dizer “não”. Encontre o seu tom, o tom que te acalma — longe do canto doce que, no fundo, te prende. Que você encontre em si mesma(o) a cadência que acalma, a liberdade que vem de cortar o que não te deixa voar.

Signo de Aquário hoje

Estudos, viagens e novas ideias estão em foco. Mercúrio amplia o desejo de aprender e dialogar, mas Netuno alerta para mal-entendidos ou falas sedutoras no cotidiano. O canto da sereia aqui é acreditar em todo discurso bonito. Escolha apenas aquilo que expande de verdade.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.