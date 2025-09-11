TV Globo exibe 'A Sogra Perfeita' na 'Sessão da Tarde' desta quinta-feira (11/9)

Nesta quinta-feira, 11/9, a TV Globo exibe na Sessão da Tarde o filme "A Sogra Perfeita", uma comédia brasileira para divertir toda a família.

A sessão vai ao ar logo após "História de Amor - Edição Especial" que começa às 15h15, garantindo entretenimento de qualidade para quem quer aproveitar bem a tarde.

Saiba qual é o resumo de A Sogra Perfeita que vai passar na Sessão da Tarde

Confira um resumo rápido e completo do que vai passar hoje na Sessão da Tarde:

Neide se separou do marido recentemente e deseja aproveitar ao máximo a vida de solteira. Atrapalhada pelo filho mais novo, ela decide juntar o rapaz com uma de suas funcionárias a todo custo.

Conheça o elenco principal de A Sogra Perfeita

A trama de A Sogra Perfeita ganha vida através de um elenco que entrega atuação e é garantia de muitas risadas. Veja os principais atores dessa Sessão da Tarde:

Elenco: Cacau Protásio, Luís Navarro, Evelyn Castro, Polliana Aleixo, André Mattos

Veja curiosidades sobre o filme da Sessão da Tarde de hoje

Prepara-se para descobrir algumas curiosidades de A Sogra Perfeita que talvez você não sabia. Reunimos informações que vão tornar sua sessão ainda mais divertida. Confira abaixo!

O filme foi lançado em 2021 com direção de Cris D'amato

As atrizes Cacau Protásio e Evelyn Castro foram indicadas ao prêmio de Melhor Atriz Nacional no Festival Sesc Melhores Filmes

O filme foi indicado ao Grande Prêmio do Cinema Brasileiro na categoria Melhor Longa-metragem de Comédia

Assista ao trailer de A Sogra Perfeita

