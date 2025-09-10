TV Globo exibe A Mulher que Veio do Céu na 'Sessão da Tarde' desta quarta-feira, 10/9
A 'Sessão da Tarde' desta quarta-feira, 10/9 traz uma história sobre empatia e a importância do apoio emocional
Nesta quarta-feira, 10/9, a TV Globo exibe na Sessão da Tarde o filme 'A Mulher que Veio do Céu', uma das superproduções de drama da Rain Productions, trazendo uma reflexão sobre resiliência, empatia e a importância do apoio emocional.
A sessão vai ao ar logo após História de Amor - Edição Especial que começa às 15:10, garantindo entretenimento de qualidade para quem quer aproveitar bem a tarde.
Saiba qual é o resumo de A Mulher que Veio do Céu que vai passar na Sessão da Tarde
Confira um resumo rápido e completo do que vai passar hoje na Sessão da Tarde:
Um anjo é enviado à Terra em uma missão especial para ajudar os necessitados. Disfarçada de conselheira escolar, Angela intervém na vida de um estudante problemático e de sua família.
Conheça o elenco principal de A Mulher que Veio do Céu
A trama de A Mulher que Veio do Céu ganha vida através de um elenco que entrega atuação e carisma. Veja os principais atores dessa Sessão da Tarde:
- Elenco: Jill Scott, Barry Watson, Ben Daon, Yoshie Bancroft, Victoria Bidewell
Veja curiosidades sobre o filme da Sessão da Tarde de hoje
Prepara-se para descobrir algumas curiosidades de A Mulher que Veio do Céu que talvez você não sabia. Reunimos informações que vão tornar sua sessão ainda mais divertida. Confira abaixo!
- O filme é uma adaptação cinematográfica da clássica série de televisão original, de 1989;
- A diretora do filme, Stacey K. Black, comandou NCIS: Nova Orleans, entre 2017 e 2019;
Assista ao trailer de A Mulher que Veio do Céu
Assista ao trailer de A Mulher que Veio do Céu e veja as principais cenas do filme antes de assistir: