TV Globo exibe A Mulher que Veio do Céu na 'Sessão da Tarde' desta quarta-feira, 10/9

Nesta quarta-feira, 10/9, a TV Globo exibe na Sessão da Tarde o filme 'A Mulher que Veio do Céu', uma das superproduções de drama da Rain Productions, trazendo uma reflexão sobre resiliência, empatia e a importância do apoio emocional.

A sessão vai ao ar logo após História de Amor - Edição Especial que começa às 15:10, garantindo entretenimento de qualidade para quem quer aproveitar bem a tarde.

Saiba qual é o resumo de A Mulher que Veio do Céu que vai passar na Sessão da Tarde

Um anjo é enviado à Terra em uma missão especial para ajudar os necessitados. Disfarçada de conselheira escolar, Angela intervém na vida de um estudante problemático e de sua família.

Conheça o elenco principal de A Mulher que Veio do Céu

A trama de A Mulher que Veio do Céu ganha vida através de um elenco que entrega atuação e carisma. Veja os principais atores dessa Sessão da Tarde:

Elenco: Jill Scott, Barry Watson, Ben Daon, Yoshie Bancroft, Victoria Bidewell

Veja curiosidades sobre o filme da Sessão da Tarde de hoje

O filme é uma adaptação cinematográfica da clássica série de televisão original, de 1989;

A diretora do filme, Stacey K. Black, comandou NCIS: Nova Orleans, entre 2017 e 2019;

Assista ao trailer de A Mulher que Veio do Céu

Assista ao trailer de A Mulher que Veio do Céu e veja as principais cenas do filme antes de assistir: