TV Globo exibe A Mulher que Veio do Céu na 'Sessão da Tarde' desta quarta-feira, 10/9

A 'Sessão da Tarde' desta quarta-feira, 10/9 traz uma história sobre empatia e a importância do apoio emocional

Escrito por
A. Seraphim producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Cena do filme A Mulher que Veio do Céu
Legenda: A sessão vai ao ar logo após História de Amor - Edição Especial que começa às 15:10
Foto: Divulgação

Nesta quarta-feira, 10/9, a TV Globo exibe na Sessão da Tarde o filme 'A Mulher que Veio do Céu', uma das superproduções de drama da Rain Productions, trazendo uma reflexão sobre resiliência, empatia e a importância do apoio emocional. 

A sessão vai ao ar logo após História de Amor - Edição Especial que começa às 15:10, garantindo entretenimento de qualidade para quem quer aproveitar bem a tarde.

Saiba qual é o resumo de A Mulher que Veio do Céu que vai passar na Sessão da Tarde

Confira um resumo rápido e completo do que vai passar hoje na Sessão da Tarde:

Um anjo é enviado à Terra em uma missão especial para ajudar os necessitados. Disfarçada de conselheira escolar, Angela intervém na vida de um estudante problemático e de sua família.

Conheça o elenco principal de A Mulher que Veio do Céu

A trama de A Mulher que Veio do Céu ganha vida através de um elenco que entrega atuação e carisma. Veja os principais atores dessa Sessão da Tarde:

  • Elenco: Jill Scott, Barry Watson, Ben Daon, Yoshie Bancroft, Victoria Bidewell

Veja curiosidades sobre o filme da Sessão da Tarde de hoje

Prepara-se para descobrir algumas curiosidades de A Mulher que Veio do Céu que talvez você não sabia. Reunimos informações que vão tornar sua sessão ainda mais divertida. Confira abaixo!

  • O filme é uma adaptação cinematográfica da clássica série de televisão original, de 1989;
  • A diretora do filme, Stacey K. Black, comandou NCIS: Nova Orleans, entre 2017 e 2019;

Assista ao trailer de A Mulher que Veio do Céu

Assista ao trailer de A Mulher que Veio do Céu e veja as principais cenas do filme antes de assistir:

