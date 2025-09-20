Sessão de Sábado hoje: veja qual filme a TV Globo exibe neste sábado, 20
Filme será exibido após “Terra Nostra - Edição Especial”, às 14:40
Escrito por
A. Seraphim producaodiario@svm.com.br
A "Sessão de Sábado" de hoje (20) exibe o filme “Nanny McPhee - A Babá Encantada”, após “Terra Nostra - Edição Especial”, às 14:40, na TV Globo. Saiba mais sobre o longa abaixo:
SINOPSE DE "Nanny McPhee - A Babá Encantada"
O viúvo Cedric Brown contrata Nanny McPhee, uma mulher de aparência incomum, para ajudar a cuidar de seus sete filhos. Particularmente endiabrados e exibindo péssimos modos, Simon e seus irmãos já espantaram 17 babás anteriores, e estão certos de que com Nanny McPhee não será diferente. Mas, usando disciplina e poderes mágicos, a nova babá transforma a vida da família. As crianças logo começam a respeitá-la e assumem responsabilidades para ajudar o pai com os problemas da casa.
FICHA TÉCNICA DE "Nanny McPhee - A Babá Encantada"
- Elenco: Emma Thompson, Colin Firth, Kelly Macdonald, Derek Jacobi, Patrick Barlow
- Gênero: Infantil
- Ano de Lançamento: 2005