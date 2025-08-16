Diário do Nordeste
Sessão de Sábado hoje: veja qual filme a TV Globo exibe nesta sábado, 16

Filme será exibido após “História de Amor - Edição Especial”, às 14:40

Escrito por
A. Seraphim producaodiario@svm.com.br
Zoeira
foto de trecho do filme indiana jones e os caçadores da arca perdida, que será exibido neste sábado, na Globo
Legenda: O arqueólogo Indiana precisa encontrar a Arca da Aliança
Foto: Divulgação

A "Sessão de Sábado" de hoje, sábado (16/8), exibe o filme “Indiana Jones e o Templo da Perdição” após “História de Amor - Edição Especial”, às 14:40, na TV Globo. Saiba mais sobre o longa abaixo.

SINOPSE DE "Indiana Jones e o Templo da Perdição"

Indiana Jones tem como missão resgatar uma pedra roubada por um cruel feiticeiro na Índia. Ele descobre uma mina onde crianças são escravizadas e se depara com cultos de sacrifício humano nas catacumbas de um antigo palácio.

FICHA TÉCNICA DE "Indiana Jones e o Templo da Perdição"

  • Elenco: Harrison Ford, Kate Capshaw, Ke Huy Quan, Amrish Puri, Roshan Seth
  • Gênero: Aventura
  • Ano de Lançamento: 1984
Na imagem, a apresentadora Astridd Fontenelle, o ator e apresentador Marcos Mion e o jornalista Zeca Camargo durante exibição do programa Caldeirão com Mion
Zoeira

Saiba que horas começa o Caldeirão com Mion hoje (16/08)

Edição contará com quadro "Sobe o Som" inteiramente dedicado ao legado dos Beatles

Redação
16 de Agosto de 2025
Êta Mundo Melhor
Zoeira

Que horas começa 'Êta Mundo Melhor'? Veja o resumo da novela deste sábado (16)

Zulma afirma que Simbá não vive na casa, mas Sabiá percebe que Zenaide reconhece o menino.

A. Seraphim
16 de Agosto de 2025
Dona de Mim é a nova novela das sete da TV Globo
Zoeira

Que horas começa 'Dona de Mim'? Veja o resumo da novela deste sábado (16)

Samuel se desespera com a mudança de Jaques.

A. Seraphim
16 de Agosto de 2025
Vale Tudo
Zoeira

Que horas começa 'Vale Tudo'? Veja o resumo da novela deste sábado (16)

Afonso avisa a Odete que descobrirá se há algo de errado na contabilidade da TCA.

A. Seraphim
16 de Agosto de 2025
História de Amor
Zoeira

Que horas começa 'História de Amor'? Veja o resumo da novela deste sábado (16)

Daniel coloca a ficha de Paula de volta no fichário.

A. Seraphim
16 de Agosto de 2025
Rita Batista, Maria Beltrão, Talitha Morete e Thiago Oliveira apresentam o É De Casa
Zoeira

Que horário começa o programa 'É de Casa' neste sábado (16/08)?

O "É de Casa" começa a partir das 9h na TV Globo e no Globoplay

Redação
16 de Agosto de 2025
horóscopo de virgem
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Virgem hoje (16/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Virgem por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
16 de Agosto de 2025
horóscopo de áries
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Áries hoje (16/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Áries por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
16 de Agosto de 2025
horóscopo de libra
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Libra hoje (16/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Libra por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
16 de Agosto de 2025
horóscopo de escorpião
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Escorpião hoje (16/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Escorpião por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
16 de Agosto de 2025
horóscopo de leão
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Leão hoje (16/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Leão por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
16 de Agosto de 2025
horóscopo de peixes
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Peixes hoje (16/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Peixes por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
16 de Agosto de 2025
horóscopo de touro
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Touro hoje (16/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Touro por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
16 de Agosto de 2025
horóscopo de câncer
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Câncer hoje (16/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Câncer por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
16 de Agosto de 2025
horóscopo de sagitário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Sagitário hoje (16/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Sagitário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
16 de Agosto de 2025
horóscopo de gêmeos
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Gêmeos hoje (16/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Gêmeos por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
16 de Agosto de 2025
horóscopo de capricórnio
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Capricórnio hoje (16/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Capricórnio por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
16 de Agosto de 2025
horóscopo de aquário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Aquário hoje (16/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Aquário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
16 de Agosto de 2025
Glória Maria ao lado das filhas
Zoeira

No dia em que Glória Maria faria 76 anos, filha e outros famosos prestam homenagem à jornalista

Em maio deste ano, Maria Matta e Laura Matta jogaram as cinzas da mãe

Redação
15 de Agosto de 2025