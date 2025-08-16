Sessão de Sábado hoje: veja qual filme a TV Globo exibe nesta sábado, 16
Filme será exibido após “História de Amor - Edição Especial”, às 14:40
Escrito por
A. Seraphim producaodiario@svm.com.br
A "Sessão de Sábado" de hoje, sábado (16/8), exibe o filme “Indiana Jones e o Templo da Perdição” após “História de Amor - Edição Especial”, às 14:40, na TV Globo. Saiba mais sobre o longa abaixo.
SINOPSE DE "Indiana Jones e o Templo da Perdição"
Indiana Jones tem como missão resgatar uma pedra roubada por um cruel feiticeiro na Índia. Ele descobre uma mina onde crianças são escravizadas e se depara com cultos de sacrifício humano nas catacumbas de um antigo palácio.
FICHA TÉCNICA DE "Indiana Jones e o Templo da Perdição"
- Elenco: Harrison Ford, Kate Capshaw, Ke Huy Quan, Amrish Puri, Roshan Seth
- Gênero: Aventura
- Ano de Lançamento: 1984