Sessão de Sábado hoje: veja qual filme a TV Globo exibe nesta sábado, 16

A "Sessão de Sábado" de hoje, sábado (16/8), exibe o filme “Indiana Jones e o Templo da Perdição” após “História de Amor - Edição Especial”, às 14:40, na TV Globo. Saiba mais sobre o longa abaixo.

SINOPSE DE "Indiana Jones e o Templo da Perdição"

Indiana Jones tem como missão resgatar uma pedra roubada por um cruel feiticeiro na Índia. Ele descobre uma mina onde crianças são escravizadas e se depara com cultos de sacrifício humano nas catacumbas de um antigo palácio.

FICHA TÉCNICA DE "Indiana Jones e o Templo da Perdição"