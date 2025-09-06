Que horas começa 'Vale Tudo'? Veja o resumo da novela deste sábado (6)

A novela 'Vale Tudo' deste sábado (6) vai ao ar às 21:20, após 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Odete decide fazer um encontro em família e convoca Afonso.

Resumo completo de 'Vale Tudo' deste sábado

Odete decide fazer um encontro em família e convoca Afonso. Odete chega à casa de Celina acompanhada de César, deixando todos constrangidos. Ela assume seu namoro com César, e comenta com Celina que Estéban está de volta ao Brasil.

Raquel diz a Ivan que pretende transformar a Paladar em uma cozinha solidária. Renato conversa com Sardinha sobre a ideia de criar uma revista para a Tomorrow. Maria de Fátima fica sabendo por Marina que César se casará com Odete.

Afonso se recusa a voltar ao hospital e seguir com o tratamento enquanto não há um doador. Ana Clara decide reunir fotos e vídeos com Leonardo, para se prevenir das armações de Odete. A campanha da Paladar faz sucesso.

Aldeíde e André decidem alugar o apartamento e avisam para Poliana. Afonso entra com Solange, Renato e Sardinha em um restaurante e se depara com Maria de Fátima e Mário Sérgio.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 21:20, na Rede Globo.