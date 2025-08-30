Que horas começa 'Vale Tudo'? Veja o resumo da novela deste sábado (30)

A novela 'Vale Tudo' deste sábado (30) vai ao ar às 21:20, após 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Afonso conta à família que está com câncer e que os filhos que Solange espera são seus.

Resumo completo de 'Vale Tudo' deste sábado

Afonso conta à família que está com câncer e que os filhos que Solange espera são seus. Maria de Fátima aborda Odete e César para conseguir a pensão do ex-amante. Dr. Fernando explica a Afonso e Solange o processo do tratamento e as possibilidades de compatibilidade para o transplante de medula.

Heleninha comunica a Afonso o resultado do exame para compatibilidade que ela, Celina e Odete fizeram. Odete leva um enfermeiro para coletar sangue de Leonardo sem avisar o motivo para Ana Clara, que descobre o nome do laboratório. Odete recebe o resultado do exame de Leonardo.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 21:20, na Rede Globo.