Que horas começa 'Vale Tudo'? Veja o resumo da novela deste sábado (20)

A novela 'Vale Tudo' deste sábado (20) vai ao ar às 21:20, após 'Jornal Nacional'.

Resumo completo de 'Vale Tudo' deste sábado

Maria de Fátima propõe parceria com Ana Clara contra Odete. Leila encontra uma arma na mala de Marco Aurélio. Solange ameaça terminar com Afonso se ele não seguir com o tratamento. Odete promove Consuêlo a assessora da presidência.

Vasco e Lucimar se casam. Freitas e Eugênio se identificam durante conversa no casamento de Lucimar e Vasco. Odete sofre um atentado enquanto está dirigindo.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 21:20, na Rede Globo.