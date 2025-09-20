Diário do Nordeste
Que horas começa 'Vale Tudo'? Veja o resumo da novela deste sábado (20)

Maria de Fátima propõe parceria com Ana Clara contra Odete.

Escrito por
A. Seraphim producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Vale Tudo
Foto: Divulgação/TV Globo

A novela 'Vale Tudo' deste sábado (20) vai ao ar às 21:20, após 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Maria de Fátima propõe parceria com Ana Clara contra Odete.

Resumo completo de 'Vale Tudo' deste sábado

Maria de Fátima propõe parceria com Ana Clara contra Odete. Leila encontra uma arma na mala de Marco Aurélio. Solange ameaça terminar com Afonso se ele não seguir com o tratamento. Odete promove Consuêlo a assessora da presidência.

Vasco e Lucimar se casam. Freitas e Eugênio se identificam durante conversa no casamento de Lucimar e Vasco. Odete sofre um atentado enquanto está dirigindo.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 21:20, na Rede Globo.

Thiaguinho e Carol Peixinho em uma sala de parto para o nascimento do seu primeiro filho, Bento.
Zoeira

Nasce Bento, primeiro filho de Thiaguinho e Carol Peixinho

Casal celebrou a chegada do primeiro filho nas redes sociais; parto foi cesariana e famosos enviaram mensagens de carinho

Redação
19 de Setembro de 2025
Imagem, em escala de cinza, mostra o compositor Brett James, ganhador do Grammy, sentado em um banco enquanto se apoia sobre um violão no seu colo e sorrir.
Zoeira

Vencedor do Grammy, compositor Brett James morre aos 57 anos

Ao longo da carreira, o compositor criou canções para diversas estrelas, como Taylor Swift, Carrie Underwood e Nick Jonas

Carol Melo
19 de Setembro de 2025
Cena de uma batalha com personagem jovem usando armadura e apontando flecha em um cenário de destruição e guerra.
Zoeira

TV Globo exibe 'Robin Hood - A Origem' na 'Sessão da Tarde' desta sexta-feira (19)

A 'Sessão da Tarde' desta sexta-feira (19) traz ação e aventura para o público de casa

A. Seraphim
19 de Setembro de 2025
Alvaro e Lucas Leto trocando um beijo romântico em um ambiente de restaurante ao ar livre, com mesas de madeira e cadeiras, em um clima íntimo.
Zoeira

Alvaro e Lucas Leto são flagrados aos beijos em quiosque no Rio de Janeiro

Os dois são participantes do quadro Dança dos Famosos 2025

Geovana Almeida*
19 de Setembro de 2025